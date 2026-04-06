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La segunda edición de Pueblos y Sabores se realizó en Gualeguaychú del 2 al 5 de abril y logró posicionarse en la escena gastronómica con tres nuevos récords a nivel regional, nacional y mundial. El evento, declarado de interés turístico provincial, reunió a emprendedores de la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur y convocó a más de 20.000 personas durante sus cuatro jornadas.

En esta oportunidad, se certificó la elaboración del alfajor más grande del mundo, con un peso de 2.057 kilos; el gin tonic más grande de la Argentina, con un volumen de 216 litros; y la picada más extensa del litoral, que superó los 20 metros de largo. Estas iniciativas, validadas por escribano público, destacan el potencial de la producción regional.

Identidad y turismo

El secretario de Turismo, Jorge Satto, acompañó el desarrollo del evento y puso en valor el impacto de estas propuestas en el fortalecimiento del sector. “El emprendedurismo entrerriano demuestra su potencial en eventos que combinan identidad y creatividad. La gastronomía es un gran motor de atracción para consolidar a Entre Ríos como destino”, sostuvo el funcionario.

El festival contó con la participación de más de 100 puestos de productores y artesanos. En ese marco, la Secretaría de Turismo participó con un stand de promoción institucional para difundir la oferta de destinos y experiencias de la provincia, acompañando a municipios y prestadores locales.

Impacto solidario

Como dato destacado, el alfajor protagonista del récord mundial permitió realizar una instancia solidaria. Tras su certificación, se distribuyeron más de 6.000 porciones destinadas a escuelas y hogares de distintas localidades de la región.

Esta acción reflejó el espíritu colaborativo de los creadores y reafirmó el carácter social de la propuesta, que integra el calendario oficial de fiestas y eventos de la provincia de Entre Ríos.