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En la tarde del sábado 4 de abril de 2026, efectivos de la Comisaría Tercera llevaron adelante una serie de allanamientos en el marco de una causa por un violento hecho ocurrido el día anterior en la ciudad de Concordia.

De acuerdo a la investigación, dos hermanos habrían protagonizado una agresión contra un hombre, utilizando armas de fuego y una cadena metálica, en el contexto de conflictos de vieja data. La víctima sufrió diversas lesiones, algunas de ellas provocadas con una cadena de eslabones que tenía un candado en uno de sus extremos.

A partir de las tareas investigativas, y bajo las directivas del fiscal Mario Figueroa, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales, que fueron autorizadas por el juez de Garantías Mauricio Guerrero.

Los procedimientos se concretaron en inmediaciones de calle Belgrano al 1000 y en la zona de Avenida Kirchner y Montevideo, arrojando resultados positivos.

Como resultado de los allanamientos, se logró la detención de los hermanos Cabaña, de 20 y 28 años de edad, quienes fueron imputados por el delito de abuso de arma. Según fuentes policiales, ambos cuentan con antecedentes en distintas causas, entre ellas hechos vinculados a amenazas y otros conflictos judiciales.

Durante los operativos también se procedió al secuestro de una cadena metálica de 25 eslabones con un candado en uno de sus extremos y un teléfono celular iPhone 16, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

Un nombre que ya figuraba en investigaciones previas

Uno de los detenidos, Santiago Cabaña, de 20 años, ya había sido mencionado en distintas investigaciones policiales vinculadas a hechos violentos y presuntas disputas por la venta de estupefacientes en Concordia.

Sobre el joven pesaba un pedido de captura emitido por el juez de Garantías, a solicitud del fiscal interviniente, en el marco de la causa que investiga el ataque contra su cuñado. Tras su detención, fue imputado por los delitos de abuso de armas y lesiones leves, mientras se analiza la posibilidad de solicitar su prisión preventiva.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el nombre de Cabaña también había sido asociado en el pasado a estructuras delictivas de mayor escala. En particular, fue mencionado como allegado al narcotraficante Andrés Alejandro Arce, identificado por investigadores como uno de los líderes de una organización conocida como “la banda de los millones”, desarticulada en septiembre de 2023.

En ese contexto, Cabaña habría tenido un rol cercano dentro de ese entramado. Tras la detención de Arce, distintas líneas investigativas indicaban que el joven comenzó a ganar protagonismo en un escenario marcado por disputas territoriales y episodios de violencia vinculados al control de la venta de droga.

Con apenas 20 años, también llamó la atención de los investigadores su presunto nivel de vida, que no guardaría relación con una actividad laboral formal conocida. Durante los recientes allanamientos, la policía intervino una vivienda en construcción, de dos plantas, en la zona de la costanera, donde se sospecha que funcionaría un drugstore como posible fachada comercial.

Antecedentes recientes

Según se informó, este año Santiago Cabaña había sido condenado por abuso de armas y amenazas calificadas en hechos ocurridos entre 2023 y 2024. En ese proceso reconoció su participación mediante un juicio abreviado y recibió una pena de prisión condicional.

Al momento de su reciente detención, el joven se encontraba cumpliendo esa condena en suspenso, situación que ahora podría complicar su situación procesal en esta nueva causa.