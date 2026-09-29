Murió Juan Carlos Pagotto, senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja

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El legislador fue hallado sin vida esta mañana en su casa. Hace dos semanas había estado internado por una afección cardíaca. Su última participación fue en la sesión por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue hallado muerto este martes en su domicilio de la capital provincial, según SE pudo confirmar . Las primeras actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte, aunque había estado hace dos semanas internado por una afección cardíaca.

Pagotto, de 74 años, había llegado al Senado en diciembre de 2023 como representante de La Rioja por La Libertad Avanza. Abogado de profesión y con antecedentes en la política provincial, durante su paso por la Cámara alta adquirió un rol relevante en temas judiciales y legislativos. Actualmente presidía la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada, entre otras funciones, del tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia.

El cuerpo del legislador nacional fue encontrado por sus familiares durante las primeras horas de este martes en su vivienda particular. En el lugar se desplegaron las primeras medidas y pericias para establecer qué ocurrió, mientras la noticia comenzó a generar repercusiones en el ámbito político riojano y nacional.

Según se pudo confirmar , el fallecimiento de Pagotto ya fue comunicado a dirigentes y autoridades de La Libertad Avanza. El senador suplente es el abogado Alejandro Cruz Antúnez.

Se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en la que designó como presidente a Juan Carlos Pagotto (LLA) como presidente, el 19 de diciembre de 2025, en el salón Illia del Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina.- Fotos: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Hace pocos días atrás había participado del debate para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El pasado 24 de septiembre el riojano estuvo en el recinto y había pedido aprobar el proyecto del Banco Central y ver “cómo camina”.

Unas semanas antes de su fallecimiento, Pagotto había estado internado en su provincia a causa de una afección cardíaca y se había ausentado de la sesión en la que se aprobó Inocencia Fiscal II, por lo que sorprendió su presencia en la última sesión del Senado de la Nación.

Conocida la noticia comenzaron a aparecer en redes sociales mensajes respecto de su fallecimiento. Una de las primeras fue la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en su cuenta de X escribió “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió el posteo de su hermana, y sólo le agregó las siglas “QEPD” -Que en paz descanse-.

La cuenta de la misma red social del Senado de la Nación publicó una una fotografía en el recinto con el año de su nacimiento y el de su fallecimiento.

También la vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado, Victoria Villarruel, lo despidió escibiendo en su cuenta de X. ·Lamento el fallecimiento del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.Acompaño a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Que Dios les dé fortaleza y consuelo y eterno descanso a su alma·.

La presidenta del bloque, Patricia Bullrich, lo despidió en su cuenta de twitter escribió que “con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado.Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país.Un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos”

Su coprovinciano y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en su cuenta de X escribió un sentido mensaje.

“Hoy despido con una tristeza enorme al Dr. Juan Carlos Pagotto.Juan Carlos tuvo una enorme trayectoria profesional. Comenzó desde muy joven en la política, pero en un momento de su vida decidió dar un paso al costado y dedicarse de lleno al ejercicio de la abogacía, donde construyó durante décadas una carrera reconocida, destacada y respetada.Muchos años después lo invitamos a involucrarse nuevamente. Lo hizo pensando en el país que quería dejarles a sus hijos y a sus nietos”.

Sesión Pública Especial y jura de senadores electos en el recinto del Senado de la Nación, en Buenos Aires, Argentina, el 7 de diciembre de 2023. (Fotos:Luciano Ingaramo/Comunicación Senado).

“Volvió porque sentía que todavía podía aportar, porque quería ser parte de un cambio profundo y porque entendía que había momentos en los que no alcanzaba con mirar desde afuera. En estos últimos años tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el Congreso y, para mí, fue un verdadero aprendizaje.Quedarán en mí memoria las largas conversaciones que mantuvimos donde fundamentaba cada posición que tomaba respecto a los proyectos que se trataban en el parlamento.Pero por sobre todas las cosas, Juan Carlos fue una gran persona. Un gran amigo de sus amigos, y alguien que acompañó durante tantos años a mi familia, y a buena parte de la historia de La Rioja, con una cercanía y una generosidad que quienes lo conocimos vamos a recordar para siempre.Acompaño con todo mi corazón a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso.Gracias por estar siempre, querido Juan Carlos, y por todo lo vivido. Te vamos a extrañar mucho. Que descanses en paz.Un abrazo especial para Silvia y Juan María”, finalizó.

Uno a uno fueron posteando en sus redes sociales diputados y senadores mensajes al respecto. El senador por Mendoza Rodolfo Suarez y la diputada de la misma provincia, Pamela Verasay expresaron sus condolencias.

Trayectoria

Su trayectoria política comenzó ern 1993 cuando fue electo diputado provincial por el departamento de Chilecito, cargo que ocupó hasta 1997. Su vuelta a los cargos electivos fue en diciembre de 2023 cuando asumió como senador nacional por su provincia.

Las elecciones de 2023 el libertario se impuso con el 32,36% de los sufragios. En segundo lugar en la lista estaba la actual legisladora provincial por LLA, Claudia Cecilia López, pero por la ley de cupos debería asumir Antúnez.

De familia de abogados de renombre en la historia judicial de La Rioja, el fallecido senador era conocido en La Rioja por su participación en diferentes casos mediáticos. Particularmente, en su rol como defensor de detenidos por delitos de lesa humanidad.

Pagotto formó parte de los equipos de defensa del ex comisario Domingo Vera, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el Caso Estrella, y también en la mega causa Menéndez, donde fue defensor del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganemen acusados en juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.

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