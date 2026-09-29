Puerto Yeruá: un hombre sufrió un infarto, las ambulancias no estaban y los ambulancieros no respondían. Lo llevaron en un auto particular y murió al llegar al hospital

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Ximena Ziegler relató que su padre llegó a Puerto Yeruá el viernes para visitarla y, alrededor de las 5.30 del sábado, comenzó a manifestar dificultades para respirar. Según contó, intentó comunicarse con el servicio de ambulancia y con la Policía, pero no obtuvo respuesta. La familia terminó trasladándolo en el vehículo de un vecino hasta Concordia. El hombre llegó sin vida al hospital Carrillo. La mujer asegura que conserva capturas de las llamadas y que ya se las entregó al intendente Daniel Benítez, con quien acordó mantener una reunión el jueves.

El padre de una vecina de Puerto Yeruá falleció durante la madrugada del sábado luego de sufrir un cuadro cardíaco y su familia denunció que, durante el episodio, no consiguió asistencia de la ambulancia ni de la Policía local. Ximena, hija del hombre, reconstruyó lo sucedido y aseguró que, ante la falta de respuesta, debieron trasladarlo en el automóvil particular de un vecino, un adulto mayor, hasta Concordia.

Según su relato, el hombre había llegado el viernes a Puerto Yeruá para visitarla, como lo hacía habitualmente. Cerca de las 5.30 de la madrugada del sábado golpeó la puerta de la vivienda porque le faltaba el aire. Su marido lo ayudó a salir al exterior de la vivienda para respirar aire puro mientras ella tomó el teléfono para pedir una ambulancia.

“Llamé a la ambulancia y no me atendieron”, relató Ximena. También intentó comunicarse con la Policía, pero aseguró que tampoco obtuvo respuesta.

La situación obligó a la familia a buscar otra alternativa. Un vecino los ayudó con su automóvil y, mientras uno de los hermanos de Ximena se adelantaba, el resto intentó primero localizar una ambulancia en los centros de salud de la localidad.

De acuerdo con el testimonio, no encontraron ninguna unidad disponible, los ambulancieros no atendían el teléfono y terminaron dirigiéndose a la comisaría. Cuando llegaron, su hermano ya se encontraba allí solicitando ayuda. Ximena contó que había un efectivo de civil en el lugar y que, según pudo observar, era la única persona presente.

“Le pedimos que nos ayude de alguna manera, a hacer RCP o algo, pero no se arrimó al auto”, afirmó. Según su relato, el efectivo manifestó que iba a llamar a la ambulancia, pero la unidad nunca llegó.

La mujer señaló además que durante parte del trayecto su padre todavía respiraba y que ella lo iba controlando. Finalmente, continuaron el viaje hacia Concordia en el vehículo particular. Cuando llegaron al hospital Carrillo, les informaron que el hombre había fallecido.

Ximena explicó que la situación se demoró por las distintas gestiones realizadas en Puerto Yeruá antes de emprender el viaje. También mencionó las dificultades del trayecto hacia Concordia, las condiciones de la ruta, un hombre adulto mayor al volante, y sostuvo que habían pedido la colaboración de la Policía para que una patrulla pudiera acompañarlos, facilitar el traslado y abrirles paso, pero no sucedió.

La localidad de Puerto Yeruá cuenta con el Centro de Salud Provincial Alfredo Enrique Derudder, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, y con el Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud (CMAPS), bajo la órbita de la Municipalidad.

El municipio, además, publica en su página oficial un número telefónico identificado específicamente como “Ambulancia” y en 2023 informó la incorporación de una unidad de traslado sanitaria 0 km adquirida con fondos municipales.

En este contexto, el planteo de la familia apunta a determinar qué servicio debía responder ante una emergencia durante la madrugada y dónde se encontraba disponible la unidad sanitaria que debía realizar el traslado.

Ximena sostuvo que, según conoce por el funcionamiento habitual de la localidad, las ambulancias no permanecen necesariamente en los centros de salud durante la noche y que para solicitar asistencia se debe llamar directamente al teléfono del chofer.

El reclamo llegó al intendente

Después del fallecimiento, Ximena publicó un descargo en redes sociales en el que reclamó explicaciones al municipio y pidió que se investigara lo ocurrido.

La mujer contó que posteriormente se comunicó personalmente con el intendente Daniel Benítez. Según relató, le envió las capturas correspondientes a las llamadas que realizó y le planteó su preocupación por el funcionamiento del servicio.

Benítez habría solicitado que le remitiera las constancias y ambos acordaron mantener una conversación el jueves.

Ximena cuestionó además que, después de la publicación, una patrulla se presentara en su domicilio. Según su relato, los efectivos preguntaron inicialmente por la situación al hijo de 14 años y luego ella salió a hablar con ellos. La mujer sostuvo que recibió como respuesta que la responsabilidad correspondía a las ambulancias y no a la Policía.

La mujer también mencionó que otra vecina se comunicó con ella para contarle un episodio ocurrido ese mismo sábado con un familiar que habría sufrido un infarto y en el que, según ese relato, también habría habido dificultades para conseguir una ambulancia.

Diario Junio