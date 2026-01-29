WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Esta problemática no se explica únicamente por el volumen turístico ni por la presión estacional sobre los destinos costeros. El punto crítico —visible en el litoral brasileño y reconocible también en experiencias argentinas— es la ausencia de investigación previa sobre las verdaderas necesidades del servicio turístico y de sus potenciales consumidores.

El desarrollo avanzó con una lógica cuantitativa —más edificios, más camas, más oferta—, pero sin una estrategia cualitativa que acompañe ese crecimiento. El resultado es un “servicio” que, en los hechos, muchas veces no lo es:

atención al público deficiente o improvisada , sin formación ni estándares claros;

, sin formación ni estándares claros; hotelería deteriorada , que sostiene precios de destinos consolidados con infraestructura envejecida;

, que sostiene precios de destinos consolidados con infraestructura envejecida; atractivos naturales y urbanos sobreexplotados , sin actualización, mantenimiento ni innovación;

, sin actualización, mantenimiento ni innovación; comercialización obsoleta, desconectada de las nuevas formas de consumo turístico, de la transparencia informativa y de la experiencia real del visitante.

Este modelo, replicado en distintos puntos de la región, revela una falla estructural: se planifica el destino desde la oferta y no desde el usuario. Se construye para atraer, pero no para sostener; se promociona sin evaluar capacidad de carga, calidad del servicio ni impacto ambiental.

En ese marco, la contaminación de playas, la degradación del entorno y el deterioro de la experiencia turística no son fenómenos aislados ni accidentales, sino consecuencias previsibles de un crecimiento que priorizó la expansión visible por sobre la planificación invisible: saneamiento, capacitación, control, actualización y gestión profesional.

lectura clave

El paralelismo no busca comparar destinos ni señalar responsables puntuales, sino advertir que cuando el desarrollo turístico no investiga, no planifica y no se adapta al usuario, termina erosionando aquello mismo que intenta vender.