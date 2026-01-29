WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Un trágico siniestro vial se registró este jueves sobre la exruta nacional 18, a la altura del kilómetro 216,5, en cercanías a la localidad de General Campos (departamento San Salvador), dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana y fue protagonizado por un automóvil Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok, que por causas que se tratan de establecer colisionaron de manera frontal. A raíz del violento impacto, el conductor del Fiat perdió la vida en el lugar.

En tanto, los restantes ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados para su atención médica a los hospitales San Miguel de San Salvador y Eva Perón de General Campos.

Como consecuencia del accidente, el tránsito en la zona se mantuvo asistido, con circulación reducida a un solo carril y habilitación alternada, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos Voluntarios de General Campos y el fiscal de turno, quien tomó intervención para avanzar con las actuaciones de rigor.