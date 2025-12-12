WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Las autoridades impositivas apuntan a la falta de pago de aportes patronales de la asociación

a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció este viernes a Asociación del Futbol Argentino (AFA), que encabeza Claudio Chiqui Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que rodean a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.

De acuerdo a la denuncia a la cual se tuvo acceso , el eventual delito denunciado por ARCA $7.593.903.512,23.

La División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de los regímenes de retención impositiva SIRE IVA (Imp. 216), SICORE Ganancias (Imp. 217 y 787) y Retención de Contribuciones de la Seguridad Social (Imp. 353).

Noticia en desarrollo