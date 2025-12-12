WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La causa judicial que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito dejó de ser un expediente concentrado en los despachos porteños para proyectar sombras cada vez más densas sobre el interior del país. En las últimas semanas, el avance de la investigación sumó derivaciones que alcanzan directamente a Concordia y, por extensión, a sectores del Partido Justicialista, a partir del rol que habría cumplido el financista local Ariel Vallejos, titular de la firma Sur Finanzas.

La Dirección General Impositiva (DGI) puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros que encendieron alarmas: monotributistas con cuentas millonarias, presuntamente utilizados como testaferros, triangulación de fondos y bienes colocados a nombre de terceros. En ese contexto, el organismo recaudador solicitó profundizar la investigación sobre familiares directos de Vallejos, algunos de ellos con domicilio en Concordia, ante la sospecha de que activos y dinero habrían sido registrados a su nombre para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

La mansión allanada de supuestos testaferros de Chiqui Tapia

Uno de los datos que aparece como punta del ovillo es revelador: Vallejos figura como autorizado a conducir un Mercedes Benz GLC 300 modelo 2021, vehículo que está inscripto a nombre de su madre, Graciela Vallejos (65). Lejos de ser un hecho aislado, ella aparece también como titular de sociedades utilizadas por el financista en los últimos años, entre ellas Centro de Inversiones Concordia, una firma que vuelve a colocar a la ciudad en el centro de un entramado financiero que hoy es materia judicial.

El origen concordiense del negocio y un apellido conocido

Otra línea de investigación que incomoda al poder local remite a los inicios de Vallejos como financista en Concordia. Según versiones que ahora son analizadas por los fiscales, su desembarco en el negocio habría comenzado con la compra de una financiera que pertenecía a los hermanos Yelin, empresarios de la ciudad con diversos emprendimientos, dos casas de cambio y actividades financieras. La mención de este apellido suma un nuevo capítulo a la trama y refuerza la hipótesis de que Concordia no fue un escenario marginal, sino un punto clave en la construcción de la estructura financiera hoy investigada, cuyos pasos tambien amplían la investigación hacia nuevas inversiones cuantiosas a las que investigan la procedencia del dinero incluida una estación de expendio de combustibles .

Política, asesorías y la sombra del enriquecimiento ilícito

La causa avanza también sobre el plano político. Los fiscales buscan determinar si Ariel Vallejos se desempeñó como asesor del entonces diputado Sergio Massa en la Cámara de Diputados, lo que abriría la puerta a una eventual imputación por enriquecimiento ilícito. Una figura penal similar podría alcanzar a Tapia, quien reviste carácter de funcionario público al presidir la Ceamse, el organismo encargado del tratamiento de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires, cargo al que regresó recientemente con el aval del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Este dato no es menor: la condición de funcionario público es clave para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito y agrava el cuadro judicial del presidente de la AFA.

Defensa mediática y amenazas al periodismo

En el plano público, el único defensor visible de Tapia y de su influyente tesorero Pablo Toviggino es el abogado Gregorio Dalbón, conocido por representar a Cristina Fernández de Kirchner. Dalbón protagonizó una fuerte polémica al amenazar públicamente a periodistas desde su cuenta en la red social X, en particular al comunicador Esteban Trebucq (LN+), a quien le sugirió que “se compre zapatillas para recorrer tribunales”, un episodio que volvió a poner en discusión la relación entre poder, justicia y libertad de prensa.

Mientras tanto, el periodismo de investigación puso el foco en una lujosa mansión ubicada en Pilar, con autos antiguos, haras y helipuerto, que estaría vinculada a Tapia y Toviggino. La Coalición Cívica, con la firma de Elisa Carrió y otros dirigentes, presentó un pedido formal ante la Justicia para que se investigue esa propiedad, a sus presuntos dueños y a posibles testaferros.

Sur Finanzas, clubes y donaciones bajo sospecha

Sur Finanzas pasó en pocos años de ser una financiera de bajo perfil a manejar miles de millones de pesos en operaciones vinculadas a clubes de la AFA. Según trascendió, la empresa realizaba donaciones a instituciones del fútbol profesional con la condición de que se colocaran placas visibles en homenaje a la financiera. Sin embargo, clubes importantes como Independiente se negaron a exhibirlas al no haber recibido la totalidad del dinero prometido, lo que alimentó sospechas de maniobras fraudulentas.

La DGI detectó, además, cuentas a nombre de terceros con fondos que no corresponderían a sus titulares reales, reforzando la hipótesis de triangulación de dinero y ocultamiento de activos.

Un entramado judicial cada vez más complejo

La investigación ya involucra a cuatro magistrados: los jueces federales Luis Armella, Federico Villena y Daniel Rafecas, y el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. Rafecas solicitó que la Cámara Federal determine si la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícto continuará bajo su órbita o pasará definitivamente al fuero Penal Económico.

Tensión en la AFA y final abierto

Dirigentes del fútbol aseguran que la AFA atraviesa uno de sus momentos institucionales más delicados. Según distintas fuentes, Tapia, Toviggino y Luciano Nakis —prosecretario de la AFA y aspirante a presidir Independiente— habrían incrementado notablemente su patrimonio en los últimos años. “No llega al próximo Mundial”, aseguró un dirigente con peso político en el ambiente, que anticipa que una eventual salida de Tapia sería consecuencia de una resolución judicial y no de una interna dirigencial.

A este clima se suma el malestar por el manejo del arbitraje y las decisiones disciplinarias, con episodios inéditos que profundizan la crisis de credibilidad.

Concordia en el centro del escándalo

La causa ya desbordó lo deportivo y avanza con impacto político, económico y judicial. Concordia aparece ahora mencionada en el corazón de la investigación a partir del rol de Ariel Vallejos, sus vínculos familiares, el origen local de sus negocios y las conexiones con actores financieros de peso. El Partido Justicialista, que gobierna la ciudad y la provincia, observa con preocupación derivaciones que podrían escalar hacia figuras de relevancia nacional.

En los pasillos del poder futbolístico y político, cada vez son más los que hablan del comienzo del final del ciclo de “Chiqui” Tapia. Por estas horas, el presidente de la AFA enfrenta algo más que una investigación judicial: enfrenta el riesgo concreto de quedar definitivamente solo.

Con información de Joaquín Morales Solá.