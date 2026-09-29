Corrientes levanta la veda extraordinaria en el río Paraná

Los controles detectaron la dispersión de las grandes concentraciones de surubíes y dorados.
Corrientes levantó la veda extraordinaria de pesca que regía sobre distintos tramos del río Paraná. La medida quedará sin efecto este martes a partir de las 13 luego de 20 días de restricción.
La decisión fue tomada por la Dirección de Recursos Naturales después de los controles regulares realizados en el Paraná. Y es que, según el organismo, ya se dispersaron las concentraciones extraordinarias de surubíes y dorados que habían motivado la restricción.
Ahora, con el levantamiento, quedaron habilitadas las modalidades de pesca que estaban permitidas antes de la veda. Sin embargo, Recursos Naturales advirtió que se podrían establecer nuevas restricciones si vuelven a detectarse concentraciones masivas de peces.
Cómo fue la veda
La veda extraordinaria comenzó el 9 de septiembre y se extendió a toda modalidad de pesca en el sector delimitado (kilómetros 1180 y 1239), ya fuera comercial, deportiva o de subsistencia. La decisión estuvo vinculada con la concentración excepcional de dorados, que generó un incremento de la presión pesquera sobre el recurso y una mayor vulnerabilidad de la especie.
Fue por ese motivo que Recursos Naturales resolvió implementar una veda temporal, con sanciones que alcanzaron hasta $1.050.000.
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Concordia, la ciudad más pobre frente a la represa más rica.
56,2% de pobreza. Más de la mitad de la ciudad.
El promedio nacional es 32,3%. Paraná 34,3%. Concordia, primera en el podio por segundo semestre consecutivo, según INDEC.
Y no es por falta de trabajo. La desocupación acá es 6,1%, menos que la nacional.
Es trabajo que no alcanza.
¿Por qué?
Porque el citrus tuvo 20% más de fruta este año, pero se vendió a pérdida.
Porque más de la mitad trabaja en negro, sin recibo, sin obra social, sin aguinaldo.
Porque el Intercosecha paga $123.000 y una familia necesita $1.5 millones para no ser pobre. Y si estás en negro, ni siquiera lo cobrás.
Y porque enfrente tenemos a Salto Grande.
Una represa binacional que ilumina al país. A nosotros nos paga 3 dólares el megavatio. A Yacyretá le pagan 12 y hasta 30. Once veces más por la misma energía.
La Nación fija un precio que hace que casi no sobre nada. La Provincia reparte por decreto un porcentaje de ese casi nada y lo gasta en edificios. Una escuela restaurada no le llena la mesa al cosechero que manda a sus hijos a esa escuela.
Esta pobreza no cayó del cielo. Son 40 años sin derrame de la represa, 25 años sin un plan de desarrollo, barrios del norte donde se trasladaron villas de Buenos Aires y un goteo constante de familias que llegaron buscando lo que la represa prometió y nunca llegó.
Un cóctel letal.
La energía sale por el cable. La pobreza se queda en la orilla.
La discusión no es el paredón. Es la FÓRMULA.
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