Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La Dirección Provincial de Vialidad, informa que se llevan adelante tareas de construcción de carpeta asfáltica entre los kilómetros 26 y 27 de la ruta provincial 10. También se realiza el mejorado de banquinas con aporte de suelo, construcción de cordones de hormigón en zonas varias, desbosque y limpieza de préstamos.

La obra original, que incluye la recuperación y repavimentación entre el kilómetro 22 y María Grande, alcanza un 90 por ciento de avance, en tanto que se aprobó una ampliación de la misma que extiende las mejoras sobre 5.650 metros más hasta el acceso a El Palenque, y que también comprende tareas de bacheo y reparaciones varias hasta La Picada.

A su vez, el proyecto prevé la señalización vertical y horizontal de todo el tramo, la construcción de cinco obras de arte (alcantarillas y calzadas) en caminos aledaños y la ejecución y puesta en servicio de un sistema de iluminación con 34 columnas a la altura del complejo Interlagos, el cual ya fue finalizado.