Trump afirma que EE. UU. actuará para adquirir Groenlandia y frenar la influencia de China y Rusia

El presidente de los Estados Unidos afirmó que adquirirá Groenlandia ”de una forma u otra” para frenar la influencia de China y Rusia.

El presidente Donald Trump declaró el viernes que Estados Unidos tomará medidas para adquirir Groenlandia ”de una forma u otra”, argumentando que la estratégica isla ártica es vital para la seguridad nacional estadounidense y que, de no actuar Washington, potencias rivales como China o Rusia podrían hacerlo primero.

Durante declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump sostuvo que la situación en torno a Groenlandia es cada vez más preocupante desde el punto de vista militar.

Según el mandatario, buques de guerra y submarinos rusos y chinos operan en las cercanías de la isla, lo que representa una amenaza directa para Estados Unidos y sus aliados. ”No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Si no hacemos algo, eso es exactamente lo que intentarán hacer”, afirmó.

El presidente estadounidense asegura que buques militares chinos y rusos acechan la zona

Trump señaló que su preferencia es alcanzar un acuerdo negociado con Dinamarca y con las autoridades locales de Groenlandia, pero dejó claro que su administración contempla distintos escenarios.

”Me gustaría hacerlo de la manera fácil, llegando a un acuerdo. Pero si no se puede, tendremos que hacerlo de la manera difícil”, dijo, subrayando que todas las opciones permanecen sobre la mesa.

El presidente explicó que, aunque Estados Unidos ya mantiene una presencia militar en Groenlandia mediante una base estratégica, eso no es suficiente para garantizar una defensa sólida a largo plazo.

”Cuando lo posees, lo defiendes. No defiendes un arrendamiento de la misma forma”, afirmó Trump, insistiendo en que la propiedad directa del territorio permitiría a Estados Unidos asegurar la región con mayor eficacia.

Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa, ha adquirido una importancia creciente en la geopolítica global debido al deshielo del Ártico, que abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos naturales estratégicos.

Para Trump, esta realidad convierte a la isla en un punto clave que Estados Unidos no puede dejar en manos de potencias rivales. ”No vamos a aceptar tener a China o Rusia como vecinos en una región tan crítica”, remarcó.

Dinamarca y varios de sus aliados europeos han reiterado que Groenlandia no está en venta. Sin embargo, la administración Trump sostiene que la historia y los intereses estratégicos justifican al menos la discusión.

Dinamarca y otros países europeos insisten en que Groenlandia no será vendida

El presidente incluso cuestionó los argumentos históricos de soberanía, al señalar que la presencia danesa se remonta a siglos atrás y que otros países, incluido Estados Unidos, también han tenido vínculos históricos con la isla.

Fuentes cercanas al gobierno han indicado que se analizan diversas alternativas, entre ellas acuerdos económicos o paquetes de incentivos para los groenlandeses que podrían acompañar una eventual negociación. Aunque Trump evitó hablar de cifras concretas, no descartó que en el futuro se discutan aspectos financieros como parte de un posible acuerdo.

Funcionarios estadounidenses sostienen que asegurar Groenlandia permitiría no solo mejorar la defensa nacional, sino también promover inversiones, desarrollo de infraestructura y estabilidad en una zona de creciente competencia internacional.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la administración está abierta a comprar Groenlandia