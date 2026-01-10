Cuba anuncia preparación militar cada sábado ante “creciente agresividad de EE.UU.”

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Cuba intensifica su preparación militar cada sábado, en respuesta a la tensión con EE.UU. tras la captura de Maduro. Las maniobras buscan elevar la defensa en medio de crisis económica y social.

El Gobierno cubano anunció que a partir de ahora los sábados estarán dedicados a la preparación militar, política e ideológica de la población, en un contexto marcado por la reciente escalada de tensión con Estados Unidos tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Según la televisión estatal, el objetivo es elevar los niveles de preparación y disposición “en interés de la guerra de todo el pueblo” durante el año 2026. El general de brigada Florencio Navas Guevara, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, supervisó las maniobras realizadas en la zona de defensa del municipio cabecera, que incluyeron acciones prácticas del dispositivo territorial.

Durante la jornada, el presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, afirmó que “cada tunero debe saber qué hacer ante una agresión del enemigo” y adelantó que, en la actual etapa, cada sábado se convertirá en un espacio sistemático de preparación militar, política e ideológica.

El mensaje oficial se produce en medio de un endurecimiento del discurso de Washington contra La Habana, luego de que el presidente Donald Trump asegurara públicamente que “no cree que se pueda ejercer mucha más presión sobre Cuba salvo entrar y destruir el lugar”, al tiempo que calificó al régimen cubano como “colgando de un hilo” tras la caída de su principal aliado regional.

Trump y altos dirigentes republicanos, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el senador Lindsey Graham, han vinculado directamente al gobierno cubano con el sostenimiento del régimen de Maduro, afirmando incluso que fuerzas cubanas participaron en la protección del líder venezolano durante el operativo que culminó con su captura.

En ese contexto, el gobierno cubano insiste en un escenario de amenaza externa y refuerza su narrativa de defensa nacional, mientras el país atraviesa una profunda crisis económica y social, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado cómo impactará esta preparación militar semanal en la vida laboral, educativa y cotidiana de los cubanos, ni si implicará nuevas obligaciones para trabajadores, estudiantes o comunidades locales.