ÚLTIMA HORA: El secretario Marco Rubio les dice a los comunistas en Cuba que tienen DOS OPCIONES que tomar, FAFO podría estar llegando
“Pueden tener un país real con una economía real donde su gente pueda prosperar…”
“… o pueden continuar con su DICTADURA fallida que conducirá a un colapso sistémico y social!
“Es una decisión muy dura y dramática, y esperamos tomar la correcta”.
“No nos interesa una Cuba desestabilizada, pero eso sería culpa de ELLOS, porque se niegan a permitir que el pueblo cubano tenga libertad económica y política, en realidad.”