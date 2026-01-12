Diario Análisis Litoral

Desde 2006 somos el primer portal de noticias del litoral

La ciencia identifica cinco nutrientes clave para ralentizar el envejecimiento

Redacción 10 enero, 2026
Brasil dejará de representar a la Argentina en la Embajada en Venezuela e Italia ocuparía el lugar

Redacción 10 enero, 2026
Un venezolano con prisión preventiva en Corrientes sospechado de integrar el Tren de Aragua

Redacción 10 enero, 2026

12 de enero – Día del Maestro Pizzero y Pastelero.

Redacción 12 enero, 2026
ÚLTIMA HORA: El secretario Marco Rubio les dice a los comunistas en Cuba que tienen DOS OPCIONES que tomar, FAFO podría estar llegando

Redacción 10 enero, 2026

Cuba anuncia preparación militar cada sábado ante “creciente agresividad de EE.UU.”

Redacción 10 enero, 2026
Continúa la reconstrucción de la ruta provincial 10 en el departamento Paraná

Redacción 10 enero, 2026