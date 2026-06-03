El diseño entrerriano se destacó en la muestra Río Vivo en Paraná

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Se desarrolló en la Casa de la Cultura de Entre Ríos la propuesta Río Vivo: diseño, identidad y sostenibilidad. El evento reunió a marcas locales con el objetivo de fortalecer el ecosistema creativo y promover la producción sostenible en torno al río Paraná.

Con una destacada convocatoria, se desarrolló en Paraná, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, el Pop Up de Diseño Río Vivo, un evento que reunió diseño, identidad territorial, sostenibilidad y participación comunitaria. La experiencia está inspirada en el río Paraná como fuente de vida y cultura.

La apertura contó con la presencia del secretario de Cultura, Julián Stoppello, junto a la directora general de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezett, quienes acompañaron esta iniciativa que busca fortalecer el ecosistema creativo entrerriano.

La propuesta fue impulsada por un grupo de diseñadoras locales que trabajan de forma colaborativa. Como resultado de un proceso de investigación, presentaron la cápsula de diseño Río Vivo, inspirada en el paisaje y los desafíos ambientales vinculados al río.

Participaron las marcas Clandestina, Fugitiva, Idea Madera, Indra Hierros Deco, Ivana Ladner, Jarupkin, Malaza, Maurina Tejidos, Milu Kids, Niña Brócoli, Sanarte Artecuero y Santa Clorinda. Las marcas exhibieron piezas realizadas a partir de diversas técnicas, poniendo en valor la identidad local y la sostenibilidad.

Bajo el concepto de Cauce Creativo se transformó la Sala Expandida de la Casa de la Cultura. Uno de los espacios más destacados fue la Red Colectiva, una instalación artística participativa construida con materiales de descarte que invitó al público a reflexionar sobre el vínculo con el río.

Además de la exhibición y comercialización, la programación incluyó un conversatorio donde las diseñadoras compartieron sus procesos creativos y reflexionaron sobre el diseño como herramienta para generar conciencia ambiental.