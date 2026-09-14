Corrientes: extienden la veda extraordinaria en el río Paraná

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La medida rige para todas las modalidades de pesca y continuará vigente de forma indeterminada debido a la concentración extraordinaria de peces en la zona.

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes dispuso mantener la veda extraordinaria total en el cauce del río Paraná.

Quienes no respeten la resolución sufrirán multas y suspensiones de hasta seis meses.

elimitación del tramo vedado y vigencia

La Dirección de Recursos Naturales oficializó la extensión de la veda, por lo que queda totalmente prohibida la pesca en el tramo comprendido entre el kilómetro 1140 (Puerto Empedrado) y el kilómetro 1208 (Punta San Sebastián, Capital).

La medida alcanza a la pesca deportiva, comercial y de subsistencia sin excepción alguna.

En el comunicado se informó que la medida se mantendrá hasta la firma de un nuevo acto administrativo que la deje sin efecto.

Por otra parte, en el resto del cauce del río Paraná se podrá seguir pescando bajo los requisitos y normativas vigentes para cada tipo de actividad.

Cláusula de veda móvil y severas sanciones

El documento oficial detalla los mecanismos de fiscalización para proteger la fauna del río.

La veda continuará vigente mientras persista la concentración extraordinaria. Si los cardúmenes superan los límites geográficos fijados (Km 1140 al 1208), la prohibición se desplazará acompañando el movimiento del banco de peces.

Se instruyó al Departamento de Fiscalización y Ecología Aplicada a monitorear de manera permanente la evolución del ecosistema fluvial.

Los infractores serán multados con el monto equivalente al valor de 500 litros de combustible súper (según la Disposición N° 25/11).

Como sanción accesoria, se aplicará la inhabilitación inmediata por un plazo no menor a seis (6) meses para realizar cualquier actividad relacionada con los recursos naturales provinciales.