DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Mientras gran parte del aparato mediático y político intenta instalar diariamente el “affaire Adorni” como el gran escándalo nacional, detrás del ruido y las operaciones aparece una causa mucho más pesada, mucho más profunda y potencialmente devastadora para la historia económica argentina: la investigación judicial sobre un presunto saqueo multimillonario al Banco Central durante el cepo cambiario del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia federal ya habla de maniobras que habrían permitido obtener dólares oficiales para luego revenderlos en el mercado blue, generando ganancias extraordinarias que podrían superar los US$ 3.000 millones. Un número obsceno incluso para la Argentina acostumbrada a los escándalos de corrupción.

Pero el dato más inquietante no es únicamente el monto.

Lo verdaderamente explosivo es el entramado que empieza a aparecer: financistas, cuevas, bancos, agencias de cambio, operadores políticos y conexiones con el mundo del fútbol y la AFA. Un sistema paralelo que, según sospechan los investigadores, habría funcionado mientras millones de argentinos no podían acceder a un solo dólar legal, mientras empresas productivas se quedaban sin importar insumos y mientras el país se hundía en inflación, pobreza y emisión descontrolada.

EL MECANISMO: COMPRAR BARATO DEL ESTADO Y REVENDER CARO EN EL BLUE

La mecánica bajo investigación es tan simple como brutal.

Empresas y operadores conseguían acceder a dólares oficiales mediante supuestas importaciones o autorizaciones irregulares del sistema SIRA. Luego esos dólares terminaban revendidos en el circuito paralelo, aprovechando la gigantesca brecha cambiaria del cepo kirchnerista.

En la jerga financiera argentina esto se conoce como “el rulo”: comprar barato gracias al Estado y vender caro en el mercado negro.

Según las investigaciones judiciales, parte de esas maniobras habrían contado con estructuras aceitadísimas dentro del sistema financiero y conexiones de alto nivel. La Justicia ya avanzó con allanamientos, análisis de chats, audios y movimientos bancarios.

La causa menciona operaciones por miles de millones de dólares y apunta a reconstruir cómo salían las divisas del Banco Central mientras oficialmente se repetía que “no había reservas”.

LOS DÓLARES QUE LE NEGABAN A LOS ARGENTINOS

Durante el cepo, miles de pequeñas y medianas empresas quedaron paralizadas esperando autorizaciones para importar.

Hubo fábricas sin insumos.

Medicamentos demorados.

Industria frenada.

Comercios quebrados.

Pero mientras el ciudadano común sufría restricciones, impuestos confiscatorios y controles permanentes, un grupo reducido habría accedido privilegiadamente a dólares subsidiados por el propio Estado argentino.

Es decir: el Banco Central vendía barato un activo escaso financiado por todos los argentinos… para que luego privados hicieran fortunas revendiendo esos mismos dólares.

Una transferencia monumental de riqueza desde el Estado hacia circuitos financieros opacos.

EL SILENCIO POLÍTICO Y MEDIÁTICO

La magnitud de la causa explica por qué muchos sectores prefieren correr el foco hacia otras polémicas de menor escala.

Porque si la investigación avanza hasta el fondo, podría terminar revelando uno de los mecanismos de saqueo financiero más grandes de la era kirchnerista.

No se trata solamente de corrupción clásica.

No es únicamente sobre sobreprecios o contratos públicos.

Aquí se investiga algo todavía más sensible: el uso político y discrecional del mercado cambiario argentino.

Un sistema donde el acceso al dólar dependía del poder, de los contactos y de las estructuras financieras amigas.

AFA, “CHIQUI” TAPIA Y EL FÚTBOL COMO CORTINA PERFECTA

En paralelo, vuelve a quedar bajo la lupa el vínculo entre sectores financieros investigados y el universo del fútbol argentino alrededor de Claudio ‘Chiqui’ Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.

Algunas investigaciones periodísticas y publicaciones judiciales mencionan conexiones entre financistas involucrados y estructuras vinculadas al negocio futbolístico.

Y aquí aparece otro elemento incómodo para el poder.

Con el Mundial acercándose y el fútbol funcionando como anestesia social permanente, pocos quieren hablar del flujo de dinero, las financieras, las cuevas y los operadores que crecieron alrededor del negocio deportivo durante los últimos años.

Porque el fútbol argentino dejó hace tiempo de ser solamente fútbol.

Es política.

Es financiamiento.

Es poder territorial.

Es manejo de cajas millonarias.

Es protección mediática.

Y en ese ecosistema, nombres vinculados al circuito financiero bajo investigación empiezan a repetirse cada vez más seguido.

EL COSTO REAL DEL “MODELO”

Mientras el relato político hablaba de “cuidar las reservas”, la economía argentina se desangraba.

La emisión monetaria explotó.

La inflación pulverizó salarios.

La pobreza avanzó.

Las reservas desaparecieron.

Y ahora la Justicia intenta determinar si parte de esos dólares terminaron alimentando uno de los negocios clandestinos más rentables de la historia reciente.

La pregunta es inevitable:

¿Cuántos hospitales, rutas, escuelas o créditos productivos equivalen a US$ 3.000 millones?

¿Cuánto empleo genuino podría haberse generado con ese dinero?

¿Cuántos argentinos cayeron en la pobreza mientras otros hacían fortunas gracias al cepo?

LO QUE NO SE DICE

La causa amenaza con abrir una caja negra extremadamente peligrosa para buena parte de la dirigencia política, financiera y empresarial argentina.

Porque si se demuestra que existió un circuito sistemático de acceso privilegiado al dólar oficial, ya no se hablará solamente de corrupción aislada.

Se hablará de un modelo estructural de extracción.

Un esquema donde el Estado creaba la distorsión cambiaria y determinados actores cercanos al poder aprovechaban esa distorsión para enriquecerse de manera extraordinaria.

Y allí es donde el caso deja de ser económico para convertirse en histórico.

ANTECEDENTES: CUANDO EL CEP0 SE TRANSFORMÓ EN UNA MÁQUINA DE NEGOCIOS

La Argentina ya había vivido experiencias similares en otras etapas de controles cambiarios extremos.

Cada vez que el dólar oficial quedó artificialmente atrasado respecto del paralelo, aparecieron mecanismos de arbitraje, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y triangulaciones financieras.

La diferencia ahora es la escala.

La Justicia sospecha que las maniobras alcanzaron niveles gigantescos y que incluso pudieron involucrar estructuras bancarias completas.

DOBLE LECTURA

Versión oficial

“El cepo era necesario para cuidar las reservas y proteger la economía”.

Lectura real

Las restricciones crearon un mercado privilegiado donde unos pocos podían comprar dólares baratos gracias al Estado y multiplicar ganancias revendiendo en negro.

EL DESAFÍO JUDICIAL

La gran incógnita es hasta dónde llegará realmente la investigación.

Porque históricamente, en Argentina, muchas causas económicas terminan diluyéndose entre presiones políticas, operaciones mediáticas y negociaciones de poder.

Sin embargo, esta vez el volumen investigado es tan grande que resulta difícil esconderlo completamente.

Los allanamientos, las escuchas, los cruces bancarios y las rutas financieras podrían terminar exponiendo mucho más de lo que algunos imaginan.

CONCLUSIÓN: EL ROBO INVISIBLE

Quizás el mayor problema de estos escándalos financieros es que no dejan imágenes inmediatas.

No hay bolsos.

No hay bóvedas televisadas.

No hay escenas cinematográficas.

Pero el daño es muchísimo más profundo.

Porque cada dólar fugado del Banco Central fue inflación futura.

Fue pobreza.

Fue emisión.

Fue deuda.

Fue destrucción del salario argentino.

Y mientras algunos intentan instalar escándalos menores o distraer con el show permanente del fútbol y el Mundial, la verdadera pregunta sigue flotando sobre la Argentina:

¿Quiénes se enriquecieron realmente durante el cepo… mientras el país entero se hundía?

Por : Alejandro MONZON