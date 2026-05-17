Megaestafa al BCRA con dólares para importaciones por u$s3.000 millones: empresarios bajo la lupa

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Tras nuevos hallazgos y detenciones, la investigación revela operaciones clandestinas y compra de divisas con maniobras de alto riesgo

La causa conocida como “Los Reyes del Blue”, que involucra a los empresarios Elías Piccirillo, Fernando Auque y Ariel Vallejo, podría dar un giro inesperado en los próximos días a partir de dos hechos que se sumarían a la investigación que lleva adelante la Justicia desde 2024.

El primero está relacionado con el pedido de un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su declaración en el caso de la introducción de un paquete de droga en el auto de Auque, maniobra que habría sido ideada por su ex socio, Elías Piccirillo. El segundo, con la aparición de un video casero en el que una conocida modelo y conductora —quien habría registrado las imágenes— se arrojaría sobre una montaña de dólares frente a uno de los involucrados en la causa.

Inéditos detalles de la mega estafa al BCRA

Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el marco de una causa que investiga maniobras con la venta de dólares oficiales en distintas financieras del microcentro porteño y de la provincia de Buenos Aires. Además, en ese momento se realizó un operativo en la entidad en un expediente que se abrió como desprendimiento de la causa contra Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.

Luego, Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA con el objetivo de investigar un entramado de maniobras destinadas a simular importaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el fin de acceder a dólares oficiales durante el cepo cambiario. Esas divisas, obtenidas a un tipo de cambio oficial, eran luego vendidas en el mercado blue a un valor muy superior, generando ganancias mediante lo que en la jerga financiera se conoce como “el rulo”.

Los exfuncionarios investigados serían:

El ex secretario de Comercio, Matías Tombolini

El ex presidente del BCRA, Miguel Pesce

Miembros del directorio de la entidad

El ex titular de la AFIP, Carlos Castagneto

El entonces director general de Aduanas, Guillermo Michel

La investigación apunta a las maniobras vinculadas con autorizaciones de importación en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El cambio de SIMI a SIRA y la brecha del 200% que permitió el negocio

También se analiza el cambio del sistema SIMI al esquema SIRA, implementado en octubre de 2022.

En ese período, la brecha cambiaria llegó al 200%, con un dólar oficial en torno a $350 y un blue cercano a los $1.000. En 2023, las importaciones de bienes alcanzaron unos u$s75.000 millones y, según estimaciones, para autorizar operaciones se exigían pagos ilegales de entre 10% y 15% del valor.

De acuerdo con una investigación de los periodistas Carlos Pagni y Francisco Olivera, ya habría cuatro empresarios arrepentidos dispuestos a declarar que depositaban los dólares de las coimas en un hotel de Puerto Madero. Desde la Justicia comparan el caso con la causa de “Los Cuadernos”.

Uno de los arrepentidos habría relatado una mecánica ya mencionada por Pagni: el empresario retiraba una llave digital en recepción, ingresaba a una habitación y dejaba una valija con dinero.

En ese contexto, y bajo el cepo cambiario —que limitaba la compra de divisas a u$s200 mensuales para personas físicas—, se investiga que miles de monotributistas habrían accedido a dólares oficiales por montos que en algunos casos llegaban a u$s2 millones mensuales para operaciones de importación que no se concretaban.

Todo se inició el 1 de abril del año pasado, cuando un ex policía se presentó ante la Justicia y declaró que Piccirillo habría organizado plantar droga y un arma en el vehículo de su socio Francisco Hauque.

El arrepentido también aportó audios en los que se menciona a una funcionaria del BCRA y a otros empresarios vinculados al esquema.

De esos registros surge que las maniobras habrían contado con la complicidad de funcionarios.

Casas de cambio, u$s3.000 millones en el MULC y conexiones con el fútbol

En paralelo, la Justicia investiga operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por unos u$s3.000 millones, junto con presuntas maniobras de lavado por unos $819.000 millones.

Los sumarios del BCRA incluyen a casas de cambio como:

Mega Latina

Gallo Cambios

Arg Exchange

Concordia Inversiones

En estas entidades se analizan distintas etapas de la operatoria.

La hipótesis es que parte de las divisas obtenidas en el mercado oficial fueron luego canalizadas hacia el circuito informal a través de una red de intermediarios, incluyendo financieras y cuevas.

También se investiga la participación de bancos y proveedores de servicios de pago (PSP), en un esquema que habría buscado perder la trazabilidad del dinero.

En este contexto, aparecen vinculaciones con la empresa Sur Finanzas, su titular Ariel Vallejo y operaciones relacionadas con el financiamiento de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, se mencionan posibles conexiones con otras estructuras empresarias y con la industria del juego en distintas provincias.

Parte del expediente ya fue elevada a juicio oral, en el tramo vinculado a la falsificación de documentos societarios.