Lanzan una licitación para recuperar el Hotel Ayuí

El gobernador Rogelio Frigerio anunció el llamado a licitación para la puesta en valor y la futura operatoria del Hotel Ayuí, de Concordia. Además, se firmó un convenio por el cual se donará el mobiliario existente en el hotel a residencias dependientes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en toda la provincia.

Frigerio dio cuenta de la importancia del complejo, y destacó «su pasado esplendoroso», aunque lamentó que «el populismo lo abandonó a su suerte», y que estuvo intrusado «con personas que se aprovechaban del espacio público».

«Seguramente, el sector privado también lo podrá seguir mejorando para que vuelva a ser lo que alguna vez fue: un emblema del turismo en Concordia. Es lo que estamos haciendo y para eso trabajamos», resaltó el gobernador durante un encuentro en el que estuvo acompañado por el intendente de Concordia, Francisco Azcué; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello y el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri,

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, resaltó que «la prioridad al inicio de la gestión fue ordenar lo que encontramos en una profunda desorganización». En esa línea, destacó que ya se recuperó «el camping Las Palmeras, donde avanza la obra de puesta en valor, y este hotel, que esperamos vuelva a ser la joya que supo ser». Asimismo, mencionó el caso de Tortuga Alegre, «sobre lo cual la Fiscalía ya está trabajando», concluyó.

A su vez, el presidente de CTM, Daneri, dio precisiones sobre el proceso licitatorio y señaló que se busca la «la recuperación, la puesta en valor y la operatoria turística». Adelantó que la licitación saldrá próxima semana donde «se brindarán más detalles para quien se postule como su operador».

En tanto, el intendente Azcué recordó que la trayectoria del hotel Ayuí revela mucho, «pone de manifiesto la historia de la ciudad, tiene muchas cosas en común porque esto era una joya como Concordia, que fue pujante, una tierra de progreso y el populismo con todas sus prácticas destructivas nos dejó con altos índices de pobreza, entre otras cosas». En ese sentido, referenció «maniobras de todo tipo y malas administraciones». Por último, remarcó que con el gobernador «estamos dejando atrás todas esas prácticas, con una gestión con eficiencia, con honestidad que ya se están viendo los resultados».

La licitación fue publicada con el objetivo de recuperar integralmente las instalaciones del hotel y desarrollar un modelo de negocio sustentable, orientado al turismo y a la realización de eventos. Según se informó, la adjudicación se fijó para noviembre y se estimó que la obra concluya durante el primer semestre de 2026, momento en que el establecimiento quedará operativo.

En paralelo, la CTM, quien administra el complejo firmó un convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Humano para donar el mobiliario actualmente existente en el hotel. Ese equipamiento fue destinado a las 34 residencias dependientes del Copnaf en toda la provincia. De este modo, el proyecto no solo apuntó a recuperar un patrimonio histórico de Concordia y Entre Ríos, sino también a generar un impacto social inmediato en beneficio de niños, niñas y adolescentes que habitan en hogares provinciales.