PAULIN Y LAUMANN, JUNTOS: “HAY QUE PONERLE LÍMITE AL KIRCHNERISMO”

El concejal paranaense Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos por Entre Ríos) se mostró junto al candidato a diputado nacional y excandidato a intendente de Paraná por La Libertad Avanza Andrés Laumann, y expresó, enfático: «Es el momento de ponerle un límite al kirchnerismo y consolidar un cambio real, firme y duradero».

Rodriguez Paulin destacó como “un placer” el encuentro con Laumann, a quien llamó “amigo y candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza”.

“Compartimos una conversación profunda sobre lo que está en juego el próximo 26 de octubre: una elección que puede marcar un antes y un después para la Argentina”, subrayó. Luego, concluyó: “Desde Paraná lo decimos con claridad: La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

A principios de mes se conoció la decisión de Rodriguez Paulin de desafiliarse del PRO, partido con el que llegó a ocupar su banca en el Concejo Deliberante de Paraná.

El alejamiento del partido amarillo surgió a partir de su disconformidad con el rumbo político de su partido a nivel nacional y no descartó afiliarse a La Libertad Avanza, la plataforma del presidente Javier Milei con la cual encuentra más puntos en común.