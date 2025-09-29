Respuesta de Análisis Litoral: contra la mentira y la manipulación mediática

Desde Análisis Litoral no podemos dejar pasar por alto la liviandad y el nivel de manipulación con el que algunos perfiles anónimos, periodistas y medios buscan instalar noticias falsas en redes sociales, con el solo fin de ensuciar el trabajo periodístico y político.

En las últimas horas, circuló en X (exTwitter) una absurda acusación contra la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos, en torno al encuentro realizado el pasado domingo 28 de septiembre en La Paz, donde disertó el influencer y referente libertario Iñaki Gutiérrez. Una cuenta denominada “Tendencias Mundiales”, con apenas unos miles de seguidores, sugirió que en la foto de la convocatoria se habría utilizado Inteligencia Artificial para “agregar público” y disimular una supuesta baja asistencia. Esa versión fue reforzada irresponsablemente por el periodista Juan Luis González, conocido por su libro de carácter panfletario contra el presidente Javier Milei.

Lo decimos con total claridad: esa versión es falsa, ridícula e inverosímil. Este medio cubrió en persona dicho evento y dispone de fotografías propias tomadas instantes antes de su inicio, que muestran con absoluta fidelidad la masiva concurrencia que colmó el salón. Es decir, no hablamos de trascendidos ni especulaciones: hablamos de hechos constatados, verificados y registrados por nuestro equipo.

Resulta grave y preocupante que, en lugar de informar con seriedad, algunos periodistas y cuentas en redes sociales recurran a la mentira deliberada para alimentar narrativas de desprestigio. Se trata de prácticas que no solo degradan la profesión periodística, sino que además atentan contra el derecho de la sociedad a recibir información veraz.

Condenamos enérgicamente estas operaciones que buscan generar dudas y alimentar teorías absurdas en torno a un acto político legítimo y público. Análisis Litoral reafirma su compromiso con un periodismo serio, responsable y basado en hechos, lejos de los fakes que circulan para favorecer intereses oscuros.

La sociedad merece claridad, no manipulación. Y mientras algunos eligen sembrar engaños, nosotros seguiremos eligiendo informar con pruebas, presencia en el lugar de los hechos y respeto por la verdad.