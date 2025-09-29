Niegan uso de IA en la foto del encuentro de LLA en La Paz

“Tendencias Mundiales”, una cuenta de la red social X (exTwitter) mostró la foto del encuentro de la Alianza La Libertad Avanza de este último domingo en la ciudad de La Paz con este título: “Vergüenza ajena”. La cuenta, con menos de 5.000 seguidores, lanzó la hipótesis de que la “foto de familia” de la convocatoria había agregado gente con “Inteligencia Artificial” en función de una supuesta baja convocatoria de un encuentro que tuvo como disertante al influencer Iñaki Gutiérrez.

"VERGÜENZA AJENA"



Porque La Libertad Avanza en Entre Ríos tuvo que agregar personas con IA ya que Iñaki Gutiérrez y el candidato de Javier Milei no pudieron llenar un salón de 40 personas pic.twitter.com/IHNLVZAOKQ — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) September 29, 2025

Ese dato fue abonado por el periodista Juan Luis González –autor de la biografía no autorizada del presidente Javier Milei, “El loco”- que en su cuenta de X también dio a conocer la información de que se habría utilizado “Inteligencia Artificial” para sumar gente en el acto de La Paz. “La foto que sube LLA Entre Ríos del acto de hoy con Iñaki y candidatos locales. Con Paint te salían mejor esas caras”, indicó.

Entre Ríos Ahora consultó a tres asistentes al encuentro de La Paz con los candidatos de Alianza La Libertad Avanza.

Emanuel Gainza, secretario de Modernización, descartó que se haya utilizado Inteligencia Artificial. “Nada que ver. Es un salón chico. Seguro hubo 400 personas, y era un salón superchico. Estuvo lleno el lugar”, contó.

A su vez, Silvia Campos, presidenta del bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Paraná, también negó que la asistencia de gente se haya completado con Inteligencia Artificial. “Es la imagen de lo que sucedió. Estaba lleno el salón hasta el final. No sé de qué se trata, pero esa la gente que estaba en el evento de La Paz”, contó.

“Esa foto es real. Lo que están diciendo algunos medios es una absoluta mentira”, sintetizó el concejal Pablo Donadío (Juntos).