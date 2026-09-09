La Región Centro fortalece la articulación para mitigar los efectos de El Niño

Caompartir la informacion

Autoridades de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe se reunieron para firmar un convenio de reciprocidad y colaboración que apunta a fortalecer la prevención y las respuestas conjunta ante emergencias meteorológicas.

En el encuentro desarrollado en la ciudad de Córdoba, funcionarios entrerrianos expusieron sobre los protocolos que se despliegan en el territorio provincial y destacaron la declaración de la emergencia hídrica. En ese marco, se firmó el Convenio de Reciprocidad, Cooperación y Colaboración para la Prevención y Atención de Eventos Meteorológicos Extremos Asociados al Fenómeno El Niño en la Región Centro. El acuerdo establece un marco permanente para fortalecer las tareas de prevención, preparación, alerta, respuesta, asistencia y recuperación frente a contingencias climáticas.

Uno de los principales puntos del convenio es la creación de un Sistema Regional de Información, Alerta y Coordinación, que permitirá facilitar el intercambio permanente de información meteorológica, hidrológica, territorial y de infraestructura entre las provincias. El objetivo es mejorar la anticipación y la toma de decisiones frente a posibles situaciones de emergencia.

En este marco, las autoridades acordaron además avanzar en mecanismos de asistencia recíproca para situaciones que superen la capacidad de respuesta de una provincia. La cooperación podrá incluir recursos humanos, equipamiento, vehículos, maquinaria, insumos, sistemas de comunicación y asistencia técnica, de acuerdo con la disponibilidad de cada jurisdicción.

Presencia entrerriana

En el marco de la reunión, el secretario de la Región Centro por Entre Ríos, Atilio Benedetti, destacó la firma del acta de cooperación ante la llegada del fenómeno de El Niño, que este año podría presentar un grado de intensidad inédito. En ese sentido, resaltó “la voluntad de los tres gobernadores -Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora- de encarar este tema desde la prevención”. “No vamos detrás de los acontecimientos, sino que nos adelantamos a ellos para mitigar los efectos de El Niño”, afirmó Benedetti.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, brindó detalles del trabajo que se viene realizando en la provincia para afrontar el fenómeno climático. “Hemos conformado un comité de crisis y, junto con otras áreas del Gobierno, tenemos listo un protocolo de atención ante posibles emergencias”, señaló.

El titular de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenko, hizo hincapié en las capacitaciones que se vienen realizando con los distintos actores involucrados en la gestión de emergencias. “Estamos trabajando para que todos los actores estén preparados al momento de tener que intervenir”, explicó. Y señaló que se está avanzando especialmente en la planificación de los espacios que podrían utilizarse como centros de evacuados para evitar que las escuelas sean destinadas a ese fin y puedan continuar desarrollando sus actividades con la mayor normalidad posible.

A su turno, el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales, repasó el trabajo que se viene desarrollando con los distintos municipios y juntas de gobierno para relevar los recursos y la infraestructura disponibles en cada localidad. En ese marco, explicó que el objetivo es conocer las capacidades existentes para fortalecer la respuesta y mitigar los posibles efectos de los eventos climáticos, y destacó que la Legislatura entrerriana declaró la emergencia hídrica.

En tanto, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, participó del encuentro como parte de la delegación provincial y acompañó la estrategia de articulación regional impulsada en materia de prevención, preparación y respuesta ante posibles emergencias meteorológicas.