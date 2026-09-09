La Región Centro fortalece la articulación para mitigar los efectos de El Niño

Autoridades de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe se reunieron para firmar un convenio de reciprocidad y colaboración que apunta a fortalecer la prevención y las respuestas conjunta ante emergencias meteorológicas.
En el encuentro desarrollado en la ciudad de Córdoba, funcionarios entrerrianos expusieron sobre los protocolos que se despliegan en el territorio provincial y destacaron la declaración de la emergencia hídrica. En ese marco, se firmó el Convenio de Reciprocidad, Cooperación y Colaboración para la Prevención y Atención de Eventos Meteorológicos Extremos Asociados al Fenómeno El Niño en la Región Centro. El acuerdo establece un marco permanente para fortalecer las tareas de prevención, preparación, alerta, respuesta, asistencia y recuperación frente a contingencias climáticas.
Uno de los principales puntos del convenio es la creación de un Sistema Regional de Información, Alerta y Coordinación, que permitirá facilitar el intercambio permanente de información meteorológica, hidrológica, territorial y de infraestructura entre las provincias. El objetivo es mejorar la anticipación y la toma de decisiones frente a posibles situaciones de emergencia.
En este marco, las autoridades acordaron además avanzar en mecanismos de asistencia recíproca para situaciones que superen la capacidad de respuesta de una provincia. La cooperación podrá incluir recursos humanos, equipamiento, vehículos, maquinaria, insumos, sistemas de comunicación y asistencia técnica, de acuerdo con la disponibilidad de cada jurisdicción.
Presencia entrerriana
En el marco de la reunión, el secretario de la Región Centro por Entre Ríos, Atilio Benedetti, destacó la firma del acta de cooperación ante la llegada del fenómeno de El Niño, que este año podría presentar un grado de intensidad inédito. En ese sentido, resaltó “la voluntad de los tres gobernadores -Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora- de encarar este tema desde la prevención”. “No vamos detrás de los acontecimientos, sino que nos adelantamos a ellos para mitigar los efectos de El Niño”, afirmó Benedetti.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, brindó detalles del trabajo que se viene realizando en la provincia para afrontar el fenómeno climático. “Hemos conformado un comité de crisis y, junto con otras áreas del Gobierno, tenemos listo un protocolo de atención ante posibles emergencias”, señaló.
El titular de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Alfonso Chanenko, hizo hincapié en las capacitaciones que se vienen realizando con los distintos actores involucrados en la gestión de emergencias. “Estamos trabajando para que todos los actores estén preparados al momento de tener que intervenir”, explicó. Y señaló que se está avanzando especialmente en la planificación de los espacios que podrían utilizarse como centros de evacuados para evitar que las escuelas sean destinadas a ese fin y puedan continuar desarrollando sus actividades con la mayor normalidad posible.
A su turno, el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales, repasó el trabajo que se viene desarrollando con los distintos municipios y juntas de gobierno para relevar los recursos y la infraestructura disponibles en cada localidad. En ese marco, explicó que el objetivo es conocer las capacidades existentes para fortalecer la respuesta y mitigar los posibles efectos de los eventos climáticos, y destacó que la Legislatura entrerriana declaró la emergencia hídrica.
En tanto, el secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, participó del encuentro como parte de la delegación provincial y acompañó la estrategia de articulación regional impulsada en materia de prevención, preparación y respuesta ante posibles emergencias meteorológicas.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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