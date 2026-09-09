El oficialismo no consiguió el apoyo de los aliados para avanzar este jueves con la sesión de Biocombustibles en el Senado

Caompartir la informacion

La Libertad Avanza intentaba abrir este jueves el recinto de la Cámara alta para avanzar con cambios en la norma. Diferencias entre las provincias hicieron naufragar la propuesta en una reunión de Labor Parlamentaria.

Sin reunión de Labor, Patricia Bullrich, participó en el plenario junto a Santiago Bausilli, presidente del Banco Central. En la imagen junto a os senadores Agustín Monteverde (LLA) y Martín Goerling Lara (Pro). Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Las diferencias por la Ley de Biocombustibles

La disputa clave está entre los impulsores de los cambios con los representantes de Salta y Tucumán. Las espadas de las provincias en el Senado son las legisladoras Flavia Royón (Primero los salteños), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Beatriz Ávila (Independencia), con terminales en los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.

Pese a que LLA había conseguido dictamen, se cayó la sesión de este jueves para tratar en el Senado la reforma de la Ley de Biocombustibles (Foto: Charly Diaz Azcue/Comunicación Senado).

El dictamen firmado la semana pasada establece un aumento de los porcentajes de corte obligatorio: el bioetanol pasaría al 15% y el biodiesel al 10%. Sin embargo, la propuesta recibió fuertes cuestionamientos de pequeñas y medianas empresas regionales y productoras, principalmente de Santa Fe y La Pampa.

A ese posicionamiento se sumó Buenos Aires. Las tres provincias reclamaron modificaciones que beneficien a las Pymes, planteo expresado por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, y los pampeanos Victoria Huala (Pro) y Daniel Kroneberger (UCR).

También se sumaron a los reclamos los senadores por San Luis: Fernando Salino, por el peronismo, y Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza. Las diferencias dificultaron la posibilidad de alcanzar puntos en común durante la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles.

Era en ese ámbito en el que Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, que convocar a la sesión para este jueves, luego del dictamen de la semana pasada. Sin embargo, los intereses provinciales postergaron la convocatoria.

Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza, intentó hoy agendar una sesión para este jueves pero fracasó en el intento por la falta de acuerdo con las provincias. Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Qué cambios propone el proyecto de Biocombustibles

La iniciativa elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por mecanismos de licitación pública, con el objetivo de aportar mayor transparencia y competitividad al sector, además de garantizar neutralidad fiscal y estabilidad normativa.

En cuanto al bioetanol en las naftas, se mantiene durante los primeros doce meses desde la sanción de la norma el corte actual del 12%. Luego, el porcentaje obligatorio se elevaría al 15%.

Para el biodiésel en el gasoil, las bancadas alcanzaron un principio de entendimiento para llevar el corte obligatorio al 10%. El esquema prevé pasar del 5% actual al 7,5% y, un año después de la sanción de la ley, elevarlo al 10%.

La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada ese porcentaje obligatorio para asegurar el abastecimiento ante situaciones comprobadas de escasez que afecten al mercado interno o por cuestiones técnicas y de calidad.

Otro de los artículos consensuados establece: “A los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.

Otro de los artículos consensuados establece: “A los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.