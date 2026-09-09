El oficialismo no consiguió el apoyo de los aliados para avanzar este jueves con la sesión de Biocombustibles en el Senado

La Libertad Avanza intentaba abrir este jueves el recinto de la Cámara alta para avanzar con cambios en la norma. Diferencias entre las provincias hicieron naufragar la propuesta en una reunión de Labor Parlamentaria.
Sin reunión de Labor, Patricia Bullrich, participó en el plenario junto a Santiago Bausilli, presidente del Banco Central. En la imagen junto a os senadores Agustín Monteverde (LLA) y Martín Goerling Lara (Pro). Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado
Las diferencias por la Ley de Biocombustibles
La disputa clave está entre los impulsores de los cambios con los representantes de Salta y Tucumán. Las espadas de las provincias en el Senado son las legisladoras Flavia Royón (Primero los salteños), Carolina Moisés (Convicción Federal) y Beatriz Ávila (Independencia), con terminales en los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.
El dictamen firmado la semana pasada establece un aumento de los porcentajes de corte obligatorio: el bioetanol pasaría al 15% y el biodiesel al 10%. Sin embargo, la propuesta recibió fuertes cuestionamientos de pequeñas y medianas empresas regionales y productoras, principalmente de Santa Fe y La Pampa.
A ese posicionamiento se sumó Buenos Aires. Las tres provincias reclamaron modificaciones que beneficien a las Pymes, planteo expresado por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe, y los pampeanos Victoria Huala (Pro) y Daniel Kroneberger (UCR).
También se sumaron a los reclamos los senadores por San Luis: Fernando Salino, por el peronismo, y Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza. Las diferencias dificultaron la posibilidad de alcanzar puntos en común durante la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles.
Era en ese ámbito en el que Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, que convocar a la sesión para este jueves, luego del dictamen de la semana pasada. Sin embargo, los intereses provinciales postergaron la convocatoria.
Qué cambios propone el proyecto de Biocombustibles
La iniciativa elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por mecanismos de licitación pública, con el objetivo de aportar mayor transparencia y competitividad al sector, además de garantizar neutralidad fiscal y estabilidad normativa.
En cuanto al bioetanol en las naftas, se mantiene durante los primeros doce meses desde la sanción de la norma el corte actual del 12%. Luego, el porcentaje obligatorio se elevaría al 15%.
Para el biodiésel en el gasoil, las bancadas alcanzaron un principio de entendimiento para llevar el corte obligatorio al 10%. El esquema prevé pasar del 5% actual al 7,5% y, un año después de la sanción de la ley, elevarlo al 10%.
La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada ese porcentaje obligatorio para asegurar el abastecimiento ante situaciones comprobadas de escasez que afecten al mercado interno o por cuestiones técnicas y de calidad.
Otro de los artículos consensuados establece: “A los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.
Otro de los artículos consensuados establece: “A los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
📲 Leé la nota completa en Diario Análisis Litoral.
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