LA JUSTICIA CONFIRMÓ EL RECHAZO A LA RECUSACIÓN DEL FISCAL ARIAS EN LA CAUSA BORDET

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Una buena noticia para estos tiempos. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Gustavo Bordet y Mariel Ávila continuará con el fiscal José Arias al frente de la pesquisa.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, con la firma del vocal Aníbal Lafourcade, rechazó este miércoles la apelación de la defensa y confirmó lo resuelto el 26 de agosto por el juez de Garantías Edwin Bastián.

Gustavo Bordet y Mariel Ávila

La denuncia que originó la causa fue presentada en febrero de 2024 por el empresario y productor de miel Héctor D’Ambrós.

¿Qué alegaba la defensa?

Falta de objetividad del fiscal, presunta filtración de información reservada a medios, una supuesta relación con el intendente de Concordia y una presunta posición política. Para el tribunal, ninguno de esos argumentos logró demostrar una falta de objetividad que justifique apartarlo. Según lo difundido por Diario Junio, tampoco se aportaron elementos que prueben filtraciones.

Es un avance auspicioso de la Justicia. En un momento donde una gran parte de la familia judicial entrerriana está sosteniendo el servicio de justicia con sueldos mínimos, con salarios que no alcanzan, es justo exigir también celeridad. Que las causas no duerman el sueño eterno en los despachos. Que se investigue con objetividad, con plazos razonables y con todas las garantías para las partes.

Esta resolución no define responsabilidades penales. Resuelve que la investigación siga su curso normal, con el fiscal natural de la causa. Y eso es lo que la sociedad reclama: que la Justicia avance, que no se detenga en chicanas procesales.

Alentamos al fiscal José Arias a continuar con su trabajo con la seriedad y el compromiso que el caso requiere. La mejor respuesta institucional es más trabajo, más pruebas y más transparencia.

La causa sigue en etapa de investigación. La defensa mantiene sus cuestionamientos y la fiscalía continúa con las medidas del expediente. Que sea la Justicia la que hable.

Redacción : Análisis Litoral