UN ACTO DE AMOR FERROVIARIO QUE MERECE SER DESTACADO

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Después de dos años de trabajo en soledad, Juan Burgos recuperó las fosas del histórico galpón de locomotoras de Concepción del Uruguay

Esta no es solo una noticia de restauración. Es una lección de memoria, de pertenencia y de amor por lo nuestro.

Después de más de dos años de trabajo sostenido, una parte del histórico galpón de locomotoras de Concepción del Uruguay vuelve a quedar visible. El protagonista es Juan Burgos, integrante del Ferroclub y colaborador permanente del Museo Ferroviario, quien terminó recientemente la limpieza profunda de las dos fosas que forman parte de esta antigua infraestructura ferroviaria. Una tarea que realizó prácticamente en soledad y que demandó cientos de jornadas de trabajo.

Las fosas fueron durante décadas un espacio fundamental para el mantenimiento de las locomotoras. Desde allí, los trabajadores ferroviarios podían acceder a la parte inferior de las máquinas para realizar tareas de inspección, reparación y mantenimiento.

Sobre una de esas fosas permanece aún la mítica locomotora Henschel N.º 3014, que dejó de prestar servicio hacia finales de la década de 1970 y que quedó en el mismo lugar donde todavía se encuentra. Con tierra, frío, lluvia, niebla y altas temperaturas, Burgos fue retirando durante más de dos años tierra, residuos y elementos acumulados durante décadas.

Burgos tiene más de 70 años. Aunque no fue ferroviario, con el paso de los años desarrolló un profundo conocimiento sobre distintos aspectos de la actividad y se convirtió en uno de los colaboradores que sostienen cotidianamente la conservación del patrimonio ferroviario de la ciudad. Los fines de semana abre el museo, recibe visitantes y hace visitas guiadas. Durante la semana, restaura.

Un especial reconocimiento a toda la colectividad ferroviaria argentina

Desde Análisis Litoral queremos hacer un especial y emocionado reconocimiento a toda la colectividad ferroviaria argentina.

A los ex ferroviarios, a las familias que crecieron al ritmo del silbato, a los ferroaficionados, a los trabajadores de los talleres, a los guardas, maquinistas, foguistas y cambistas. Porque el ferrocarril no fue solo un medio de transporte: fue el que fundó pueblos, llevó el progreso, conectó familias y le dio identidad a toda una Argentina interior. Cada durmiente, cada galpón recuperado como este, es parte de nuestra ascendencia como Nación.

Esta historia de Concepción del Uruguay es la historia de Basavilbaso, de Concordia, de Paraná, de cada pueblo que nació y vivió al amparo del riel. Juan Burgos representa a todos ellos.

Un llamado de atención a los gobiernos

Esta recuperación es también un llamado de atención para todos los gobiernos municipales y provinciales.

Estas iniciativas se hacen más con el corazón que con la razón. Con esfuerzo voluntario, sin grandes presupuestos, sin apoyo logístico. Es hora de que el Estado entienda que el patrimonio ferroviario no es chatarra oxidada: es turismo, es cultura, es educación, es memoria viva y es trabajo.

Apoyar a los Ferroclubes y Museos Ferroviarios es barato comparado con lo que significa perder nuestra historia. Se necesitan herramientas, materiales, convenios, declaración de patrimonio, y sobre todo, decisión política para que estas gestas no dependan solo de un hombre de 70 años con una pala.

La recuperación se produce además en la previa del VI Encuentro Interprovincial de Ferroaficionados, que reunirá próximamente a aficionados y representantes vinculados al mundo ferroviario, una vidriera perfecta para demostrar que el interior entrerriano late a ritmo de tren.

Nuestro reconocimiento al colega

Queremos destacar y reconocer especialmente al medio colega www.lapiramide.net de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por tan valiosa nota que nos permitió conocer esta historia de dedicación y perseverancia. El periodismo local que pone en valor estas historias es también guardián de nuestro patrimonio.

¡Gracias, Juan Burgos! ¡Gracias a todos los ferroviarios!

Fuente original de la información: La Pirámide – Después de dos años, terminaron la limpieza de las fosas del histórico galpón de locomotoras.