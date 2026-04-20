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El Primer Ministro Netanyahu en la ceremonia estatal en ״Yad Labanim״: ״La actual generación de victoria evoca una inmensa admiración por sus logros extraordinarios. Desde el ataque del 7 de octubre, las FDI y las fuerzas de seguridad han estado asestando golpe tras golpe a quienes buscan nuestras vidas. Como un león, nos levantamos, y como un león, rugimos. Nuestros pilotos dominan los cielos de la región como una prueba definitiva del eje iraní. Aún no hemos terminado la campaña, pero estamos decididos a defendernos.״