Trump ensalza el excepcionalismo estadounidense antes de virar hacia un discurso político sombrío para dar paso al 250 aniversario de Estados Unidos.

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El presidente Donald Trump inauguró el viernes el 250 aniversario de la independencia estadounidense con una retórica grandilocuente sobre el excepcionalismo estadounidense, antes de desviarse hacia un discurso de tinte político sombrío con advertencias sobre una siniestra amenaza del comunismo que evocó uno de los capítulos más oscuros del país.

“El comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense”, dijo desde el Monte Rushmore. “Es la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S”.

Si bien el lenguaje utilizado fue similar al de otros discursos que Trump ha pronunciado en los últimos días, destacó por haber sido pronunciado en un parque nacional que conmemora a algunos de los presidentes más prominentes de Estados Unidos. Además, se apartó de los discursos unificadores y generalmente apolíticos que presidentes anteriores como Gerald Ford o Ronald Reagan pronunciaron durante celebraciones del Día de la Independencia de gran repercusión.

De hecho, el lenguaje de Trump evocó el miedo al comunismo de la década de 1950, cuando los supuestos comunistas fueron perseguidos y vetados para conseguir empleos en todo Estados Unidos, desde Washington hasta Hollywood.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, un socialista democrático, pronunció un discurso en el que describió a Estados Unidos como una nación de contradicciones que “trabaja cada día para alcanzar la perfección con la que fue concebida”.

El discurso del presidente puso el broche de oro a la víspera del Día de la Independencia, marcada principalmente por una intensa ola de calor que azotó gran parte del este del país. Las autoridades advirtieron a quienes celebraban la festividad que se mantuvieran hidratados y que tomaran descansos en lugares con aire acondicionado cuando fuera necesario.

Filadelfia canceló su desfile del Día de la Independencia el viernes. La Gran Feria Estatal Americana en Washington cerró a primera hora de la tarde y reabrió a las 5 p. m. El concierto Capitol Fourth, un evento tradicional de la festividad en Washington, abrió sus puertas un poco más tarde de lo habitual, pero finalmente se llevó a cabo con presentaciones de Patti LaBelle, Trace Adkins, miembros de la misión espacial Artemis II y fuegos artificiales sobre Mount Vernon, la residencia de George Washington. El desfile del Día de la Independencia programado para el sábado en Washington fue cancelado.

¿Buscas un lugar para refrescarte?

El viernes por la tarde, en Washington, cientos de personas recorrían los terrenos del National Mall, sede de la Gran Feria Estatal Americana . Tomaban fotos de los sobrevuelos y trataban de refrescarse en las carpas que ofrecían limonadas a 9 dólares y muslos de pavo a 23 dólares. Muchos vestían colores patrióticos y sus rostros brillaban de sudor.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pronunció un discurso para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos en el Ayuntamiento el viernes 3 de julio de 2026 en Nueva York. (Anna Connors/The New York Times vía AP, Pool)

Glenn Brooks, quien fue indultado por Trump por su participación en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, dijo estar “agradecido de participar en este gran evento”.

La actividad culmina el sábado con el evento principal: fuegos artificiales que iluminarán comunidades de todo Estados Unidos, junto con barbacoas en los patios traseros y fiestas vecinales. Trump pronunciará otro discurso en el National Mall de Washington antes de lo que se anuncia como un espectáculo de fuegos artificiales de proporciones históricas.