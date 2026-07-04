Pueblo General Belgrano presenta su nuevo festival gastronómico.

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La primera edición de “Brasa y Botella – Festival de Carnes” será presentada el próximo jueves 2 de julio, a las 14:30hs, en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. El festival se realizará los días 15 y 16 de agosto en Pueblo General Belgrano, departamento Gualeguaychú, con una propuesta que combinará gastronomía, turismo, producción y cultura.

Durante la presentación se darán a conocer los principales ejes de esta primera edición, que buscará posicionarse como un nuevo encuentro de referencia para el turismo gastronómico de Entre Ríos y poner en valor la identidad culinaria de la provincia.

El festival ofrecerá una programación que incluirá la Copa Latinoamericana de Asadores, que llegará por primera vez a Entre Ríos con equipos de distintos países de la región; la Copa Argentina de Asadores y la Copa de Asadores de Gurises, además de cocina en vivo, carnes a la estaca, degustaciones de vinos, feria de productores, charlas, música en vivo y propuestas para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, “Brasa y Botella – Festival de Carnes” aspira a consolidarse como un espacio de encuentro entre productores, cocineros, bodegas, emprendedores y visitantes, promoviendo el desarrollo del turismo gastronómico y el potencial productivo de la región.