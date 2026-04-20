DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %



Por Ana Grinstein

A pesar del complejo contexto internacional, marcado por críticas políticas, tensiones diplomáticas y una creciente presión mediática, la sociedad israelí mantiene un fuerte sentimiento de pertenencia y orgullo nacional.

En los últimos años, líderes internacionales y medios de comunicación han proyectado escenarios de crisis política y deterioro de la imagen global de Israel. Sin embargo, estos diagnósticos no parecen reflejar el sentir interno de la población. Según datos recientes, cerca del 80% de los israelíes se declara orgulloso de su país, independientemente de las opiniones externas.

Más allá de las diferencias ideológicas y los debates internos, existe un denominador común que atraviesa a la sociedad: una identidad compartida que se fortalece en la diversidad. Israel se presenta como un mosaico humano único, donde conviven culturas, tradiciones y perspectivas distintas, pero unidas por un sentido de pertenencia profundo.

En este contexto, incluso quienes cuestionan aspectos de la realidad nacional encuentran motivos para sostener ese orgullo. La conexión con la historia, la resiliencia social y la riqueza cultural continúan siendo pilares que refuerzan la identidad israelí.

Israel figura de manera constante entre los países con mayores índices de innovación tecnológica a nivel mundial, lo que contribuye no solo a su desarrollo económico, sino también a reforzar el sentimiento de orgullo entre sus ciudadanos.

Fuente : Colaboración informativa S.Levin (ISRAEL)