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Concordia, 20 de abril de 2026 – Tras la viralización de situaciones que evidencian las limitaciones del sistema actual para los comerciantes nocturnos, el referente departamental de La Libertad Avanza (LLA) Concordia, Ignacio Cabrera, manifestó su firme apoyo al proyecto de ordenanza que presentó la Concejal de la Libertad Avanza Yáiza Pessolani Bechet, que kioscos, drugstores y minimercados operen las 24 horas del día. Este proyecto se enmarca y forma parte de un plan superador orientado al desarrollo de Concordia, que viene gestándose dentro de una nueva Plataforma de Gestión, actualmente en discusión por distintos equipos multidisciplinarios.

Sentido común y libertad de trabajar

Po ello desde LLA Concordia sostienen que la normativa vigente ha quedado obsoleta frente a las necesidades de una ciudad que aspira a ser un polo regional y turístico. El proyecto propone modificar el artículo 25º de la Ordenanza N° 33.695 para que los comercios que no tengan habilitación para consumo en el lugar puedan optar por un Régimen de Apertura 24 Horas.

“No se trata solo de un cambio de horario, se trata de devolverle al comerciante la libertad de trabajar y al ciudadano el derecho de acceder a servicios esenciales en cualquier momento”, señalaron desde el espacio libertario.

Los pilares del proyecto: Empleo y Seguridad

La gacetilla destaca tres puntos fundamentales por los cuales el Honorable Concejo Deliberante debería dar luz verde a esta iniciativa:

Fomento del Empleo: La extensión horaria demanda la creación de nuevos turnos de trabajo, impulsando la generación de empleo en el sector privado.

La extensión horaria demanda la creación de nuevos turnos de trabajo, impulsando la generación de empleo en el sector privado. Mayor Seguridad Ciudadana: Se argumenta que un comercio abierto aporta mayor presencia lumínica y actividad en la vía pública, funcionando como un factor de disuasión del delito.

Se argumenta que un comercio abierto aporta mayor presencia lumínica y actividad en la vía pública, funcionando como un factor de disuasión del delito. Servicio a la Comunidad: Atender las necesidades de trabajadores nocturnos (personal de salud, seguridad, transportistas) y turistas que hoy encuentran una ciudad “cerrada” después de las 03:00 a.m..

Control estricto

Ignacio Cabrera aclaró que el proyecto es sumamente responsable en materia de orden público. La apertura 24 horas respeta de manera estricta la prohibición de venta de alcohol entre las 02:00 a.m. y las 08:00 a.m..

“El objetivo es que el vecino pueda comprar un alimento, una bebida sin alcohol o realizar una recarga virtual a cualquier hora. No estamos modificando la veda de alcohol, estamos corrigiendo una inconsistencia que obliga a cerrar comercios “, explicaron.

Requisitos de vanguardia

Para garantizar la convivencia ciudadana, los locales que opten por este régimen deberán cumplir con estándares de seguridad, incluyendo:

Sistemas de video-vigilancia con grabación continua.

con grabación continua. Iluminación adecuada en el exterior del local.

en el exterior del local. Cartelería visible informando la prohibición de venta de alcohol en el horario restringido.

Finalmente, el proyecto establece sanciones severas, incluyendo la revocatoria de la licencia por dos años para quienes incumplan con la veda de alcohol, asegurando que la libertad comercial vaya de la mano con la responsabilidad civil.