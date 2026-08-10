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Ocurrió este domingo e intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya que por esa situación se atrasó la partida de un avión que estaba lleno de pasajeros. Un fiscal le formó causa penal y le dio la libertad

Un integrante de un equipo periodístico de Buenos Aires fue demorado este domingo en el aeropuerto de Rosario por haber sobrevolado en ese lugar en medio de la transmisión por la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Un auxiliar fiscal federal le formó causa penal y le dio la libertad.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad nacional y provincial , la aprehensión la llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fue porque la operatoria de ese objeto volador en ese predio provocó el atraso de la partida de un avión que estaba lleno. En paralelo, las autoridades ya conocían de antemano el malestar de la familia Messi por el constante seguimiento con drones tanto en el aeropuerto como en el cementerio El Prado de Pérez, donde fue el entierro de Jorge Messi.

En el caso intervino el auxiliar fiscal Yamil Asmat, del Área de Transición del Ministerio Público Fiscal de Rosario.

Desde la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) se estableció que esos objetos no pueden volar a menos de cinco kilómetros de distancia de un aeropuerto porque puede conllevar peligro al despegue o aterrizaje de una aeronave.