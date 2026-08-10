Caompartir la informacion

El movimiento exportador no se detiene en el puerto de Concepción del Uruguay pese a la creciente que experimenta el río Uruguay. Mientras el nivel del agua se mantiene elevado frente a la ciudad, los muelles 14, 15 y 16 continúan operativos y se desarrolla un nuevo embarque de madera con destino a la India.

El pasado viernes ingresó el buque Beyond 2, de bandera de las Islas Marshall, procedente de Abiyán, Costa de Marfil. La embarcación se encuentra cargando 20 mil toneladas de troncos de pino y eucalipto a granel, que serán transportadas hasta el puerto de Kandla, ubicado en la costa oeste de la India y considerado uno de los puertos de mayor volumen de carga de ese país.

La operación integral está a cargo de Urcel Argentina, mientras que en paralelo se prepara una nueva operatoria que tendrá lugar esta semana.

Para el próximo viernes está previsto el ingreso del ultramarino Windermere, de bandera liberiana, proveniente del puerto de Douala, en Camerún. En este caso, se cargarán 16 mil toneladas de harina de soja genéticamente no modificada, que tendrán como destino Dinamarca.

La exportación será realizada por Entre Ríos Crushing y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con lo que el puerto volverá a sumar una carga de origen agroindustrial a sus operaciones internacionales.

El nivel del río no impide las operaciones

Uno de los datos destacados de la operatoria actual es que, pese a la creciente del río Uruguay, el puerto continúa trabajando normalmente en sus muelles 14, 15 y 16.

De acuerdo con la información difundida por el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), estos sitios se encuentran a una cota de 7,70 metros, casi dos metros por encima del pico máximo de crecida alcanzado en los últimos días frente a Concepción del Uruguay.

Desde el organismo remarcaron que esta condición permite sostener las operaciones portuarias aun en el actual escenario hidrológico.

“Gestionar en la incertidumbre implica el esfuerzo de todos los días para lograr seguir exportando, proteger la infraestructura y dar respuesta al sector privado en sus actividades comerciales”, señaló el presidente del EAPCU, Marcos Di Giuseppe.

En ese sentido, sostuvo que ese trabajo permite “no solo exportar, sino también proteger las fuentes de ingreso”.

Doce exportaciones en lo que va del año

Con estas dos nuevas operatorias, el puerto uruguayense alcanzará 12 exportaciones durante 2026.

El movimiento se suma a una actividad sostenida durante los últimos años: según los datos proporcionados por el EAPCU, en los últimos tres años fueron recibidos 73 buques, que permitieron exportar desde La Histórica un total de 1,3 millones de toneladas.

La diversidad de cargas y destinos aparece como uno de los factores centrales de esta actividad. En pocos días, el puerto moviliza productos forestales con destino a Asia y harina de soja hacia el mercado europeo.

“La diversificación de cargas y la sumatoria de mercados internacionales potencia el trabajo portuario, sosteniendo y fortaleciendo una fuente laboral cuyo impacto económico se refleja directamente en la economía de nuestra ciudad”, destacó Di Giuseppe.

El titular del EAPCU agregó que cada uno de estos embarques demanda más de 400 puestos de trabajo directo, a lo que se suman los puestos vinculados indirectamente con las distintas cadenas productivas involucradas.

Así, en medio de la creciente del río, el puerto de Concepción del Uruguay mantiene sus muelles operativos y continúa despachando producción entrerriana hacia distintos puntos del mundo.