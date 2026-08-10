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En apenas unos días, dos dirigentes cercanos a Kicillof hicieron declaraciones que deberían encender todas las alarmas.

Ricardo Quintela afirmó:

“Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”.

Y Agustín Rossi sostuvo:

“Todas las cosas que hizo Milei, las tenemos que hacer nosotros, pero al revés”.

¿Ignorancia? ¿Torpeza? ¿Sinceridad llevada al extremo?

Puede ser. Pero cuesta creer que no sepan perfectamente qué efecto provocan esas palabras.

Porque cuando un dirigente político habla de nacionalizaciones y expropiaciones, no está haciendo solamente una declaración ideológica: está enviando una señal a quienes tienen que decidir si invierten, producen y generan empleo en la Argentina.

Y la señal es pésima.

El mensaje implícito es sencillo: si volvemos al poder, las reglas pueden cambiar y tu inversión puede quedar en riesgo.

¿Casualidad?

Difícil creerlo.

Si Argentina logra consolidar estabilidad, atraer inversiones, recuperar el crédito, generar empleo privado y crecer durante los próximos años, muchos de los dirigentes que durante décadas vivieron de un modelo agotado podrían quedar definitivamente fuera del poder.

Y ahí está el problema.

Porque quizá algunos no estén pensando en cómo hacer crecer a la Argentina, sino en cómo evitar que crezca el gobierno que los desplazó.

Si el país prospera y Javier Milei consigue ser reelegido, para algunos no solamente terminará una elección.

Podría terminar una carrera política.

Por eso, atención.

No hay que naturalizar estas declaraciones ni tomarlas como simples exabruptos.

Cuando se amenaza con expropiar, nacionalizar y deshacer las reformas, se genera incertidumbre, se espanta inversión y se golpea la confianza.

Y un país que necesita inversiones para crecer no puede darse el lujo de jugar con el miedo.

🇦🇷 Argentina necesita certezas, propiedad privada, reglas estables e inversión.

No amenazas.

No revancha.

No volver al pasado.

A no dejarse engañar: cuando la política utiliza el miedo económico para intentar frenar el crecimiento de un país, estamos ante una forma de terrorismo económico.

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