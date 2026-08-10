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Ubicada a unos 300 kilómetros de Rosario y con apenas 2.700 habitantes, la pequeña localidad del departamento San Justo no sale de su asombro con un nuevo vecino millonario. No es el primero. Tampoco saben quién es (todavía). “Ojalá lo sepa aprovechar el que se lo ganó”, deseó el intendente Leopoldo Fernández.

Este domingo por la noche, un vecino de La Criolla, una pequeña localidad de 2.700 habitantes ubicada en el departamento San Justo, ganó más de 4 mil millones de pesos en el tradicional sorteo del Quini 6. La identidad del nuevo millonario aún es un misterio para todo el pueblo, incluido el intendente, Leopoldo “Polo” Fernández, quien admitió no tener pistas sobre el afortunado que cobrará el equivalente a unos 3 millones de dólares. Ahora bien, lo más curioso de todo es que esta persona (aún) desconocida no es la primera que el Quini 6 hace millonaria.

“Hay que venir a vivir acá”, bromeó Fernández, en contacto cone le programa Radiópolis (Radio 2), sobre la suerte que trae la pequeña localidad ubicada a más de 300 kilómetros de Rosario y ahora totalmente revolucionada y desconcertada con la noticia del nuevo millonario.

“No sé quién es. Estamos todos expectantes a ver quién es”, reconoció Fernández. Precisó que en el pueblo –cuya actividad principal gira en torno a la ganadería, la agricultura y el empleo que proveen una empresa aceitera local y la firma Tregar en la vecina Gobernador Crespo– funcionan dos agencias de lotería y sospecha que el billete ganador pudo haberse vendido en el local situado frente al edificio comunal. “Ojalá lo sepa aprovechar el que se lo ganó”, deseó.

El o la nueva millonaria apostó al 11-13-23-25-26-30 y acertó todos los números de la modalidad La Segunda del Quini de este domingo. Se quedó así con el pozo de más de $4.350 millones.

Pero lo verdaderamente curioso del caso es que este premio multimillonario no es el primero que recae en La Criolla. Fernández contó que ya conviven con un ganador del Quini 6 de un sorteo anterior, quien se había llevado un millón de dólares. Lejos de la ostentación, la fortuna no alteró las costumbres de aquel habitante.

“Es una muy buena persona, hace su trabajo cotidiano, normal. Nada excéntrico”, relató el mandatario local.