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En el accidente estuvieron involucrados un camión Mercedes Benz y una motocicleta Benelli TNT25, aunque por ahora se desconoce la mecánica del hecho. Ocurrió este lunes a la mañana a la altura del kilómetro 18, en Luis Palacios, la misma zona en donde el pasado miércoles falleció un hombre de 70 años tras un choque

Un motociclista de 49 años murió este lunes por la mañana como consecuencia de un choque ocurrido sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 18, en jurisdicción de la localidad de Luis Palacios. El hecho se produjo en el mismo sector donde días atrás se registró un accidente en cadena fatal.

El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 7.30 y fue protagonizado por un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 40 años oriundo de San Genaro, y una motocicleta Benelli TNT25 en la que se desplazaba otro de 49 años.

El camión Mercedes Benz era conducido por un hombre de 40 años oriundo de San Genaro.

Por motivos que aún son investigados, ambos vehículos colisionaron y el motociclista terminó tendido junto a la banquina. Minutos después arribó una ambulancia del Samco de la localidad y la médica interviniente constató el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Efectivos de la Comisaría 10ª de Luis Palacios trabajaron en la escena del accidente, donde realizaron tareas de señalización y dispusieron cortes intermitentes de tránsito para facilitar las pericias y garantizar la seguridad vial. La circulación era asistida hacia las diez y media de la mañana.

Los vehículos involucrados quedaron fuera de la calzada, por lo que la circulación sobre la ruta no fue interrumpida de manera total. Las circunstancias que derivaron en el choque son materia de investigación.