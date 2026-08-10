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El referente justicialista de Concordia habló sobre el escenario político y económico, cuestionó el impacto de las políticas nacionales en los sectores más vulnerables y planteó una propuesta para reconstruir la ciudad basada en la educación, el empleo, la producción y una articulación permanente entre el Estado, empresarios, trabajadores y universidades.

En diálogo con el programa Punto de Inflexión, que se emite por Radio Rivadavia Concordia 106.1, el dirigente justicialista Marcelo Cresto analizó la situación política y social de la ciudad y se refirió al trabajo que viene desarrollando con miras a construir una propuesta para Concordia.

Si bien habló sobre el presente del peronismo y las elecciones de 2027, Cresto puso el mayor énfasis en la necesidad de discutir un modelo de ciudad y no solamente candidaturas.

“Nosotros hoy no somos candidatos todavía, pero estamos formulando un proyecto, un modelo de ciudad en la que queremos”, explicó.

“La situación económica hoy es desesperante”

Cresto cuestionó el impacto de las políticas económicas nacionales en los barrios de Concordia y sostuvo que existe un deterioro particularmente fuerte entre los sectores más vulnerables.

“Hoy la situación económica es desesperante”, afirmó, al relatar parte de las conversaciones que mantiene durante sus recorridas por distintos barrios.

Según contó, vecinos le manifiestan que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que algunos directamente debieron reducir el consumo de alimentos básicos.

En ese sentido, sostuvo que el deterioro también se observa en las economías que históricamente generaron empleo en Concordia.

“Todos los barrios de Concordia trabajan del citrus, arándanos, montes y madera. Son las cuatro economías de Concordia y donde está el fuerte es en los barrios”, señaló.

Sin embargo, afirmó que actualmente muchos trabajadores que antes tenían ocupación durante buena parte de la semana hoy solamente consiguen trabajar dos o tres días, debido, entre otros factores, a las dificultades que atraviesan los productores para colocar su producción.

Educación, trabajo y producción

Más allá del diagnóstico, Cresto planteó lo que considera que debería ser una estrategia de reconstrucción de Concordia.

“Sueño con que Concordia se levante con educación, trabajo y producción”, expresó.

En materia educativa, propuso la creación de polos educativos municipales cada cuatro barrios, orientados a formar mano de obra calificada de acuerdo con las necesidades productivas de la ciudad. Capacitan: en cursos de programadores, administrativos contables, técnicos en herrería electricistas, gasistas y otros.

Entre las posibilidades mencionó capacitación para programadores, contadores, técnicos y otras especialidades que permitan generar oportunidades laborales sin que los jóvenes tengan que abandonar Concordia.

Para Cresto, la formación debe estar directamente vinculada con el desarrollo económico local.

Industrializar las producciones de Concordia

Otro de los ejes centrales de su propuesta es avanzar hacia una mayor industrialización de las producciones locales.

El dirigente señaló que Concordia cuenta con importantes economías vinculadas al citrus, la madera y los arándanos, pero cuestionó que buena parte de esa producción salga de la ciudad sin suficiente valor agregado.

“Se produce, pero no se le da valor agregado en nuestra ciudad”, sostuvo.

A su entender, industrializar esos productos permitiría generar empleo durante todo el año, mejorar las condiciones laborales y elevar las remuneraciones.

“Nosotros tenemos que industrializar acá y tendremos trabajo todo el año, mejores condiciones laborales y mejor remuneración”, planteó.

Una mesa permanente entre universidades, empresarios, trabajadores y Estado

Dentro de su propuesta, Cresto también planteó la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por universidades, empresarios, trabajadores y el Estado.

La finalidad sería que ese espacio funcione como un verdadero monitor de la situación económica y productiva de Concordia, permitiendo detectar necesidades, anticipar problemas y diseñar políticas de desarrollo.

“Tenemos que constituir una mesa donde estén las universidades, los empresarios, los trabajadores y el Estado. Esa mesa debe funcionar permanentemente y ser el monitor de la situación local”, explicó.

Para el dirigente, la articulación entre estos sectores resulta indispensable para que las políticas públicas no se diseñen de manera aislada.

Un Estado que acompañe a quienes quieren emprender

Cresto también defendió la necesidad de que el Estado tenga un rol activo en el acompañamiento de los emprendedores.

“Todos aquellos que quieran emprender deben tener al Estado como gestor, dando condiciones, gestionando préstamos y abriendo mercados”, afirmó.

En ese sentido, mencionó el funcionamiento de la Caja Mixta, donde el Estado tiene participación, y consideró que podría utilizarse como una herramienta para otorgar financiamiento con condiciones más accesibles para quienes buscan iniciar o ampliar una actividad productiva.

También hizo referencia a los créditos del CFI, pero advirtió que muchos emprendedores encuentran dificultades para cumplir con los requisitos técnicos necesarios para acceder a esas líneas de financiamiento.

“Ahí tiene que estar el Estado para acompañar”, sostuvo.

El rol de las universidades

En su propuesta, las universidades también tendrían una participación activa, no solamente en la formación de trabajadores sino también en el acompañamiento de los emprendimientos.

Cresto planteó que podrían brindar asistencia administrativa, contable y técnica, incluso después de que el emprendimiento haya comenzado a funcionar.

A esto sumó la posibilidad de que el propio Estado municipal cuente con una bolsa de empleo que permita vincular a quienes se formen en los polos educativos con las empresas y actividades productivas que necesiten trabajadores capacitados.

“No podemos cometer los mismos errores”

En el plano político, Cresto sostuvo que el peronismo debe aprender de sus propios errores y planteó la necesidad de construir una propuesta amplia.

“No tengo problema porque si hay algo que me caracteriza es ser franco y con la verdad. Yo no puedo ir a cometer el mismo error”, afirmó.

En ese sentido, habló de la posibilidad de construir una coalición que permita superar las divisiones internas y reunir a distintos sectores detrás de un proyecto común para Concordia.

El dirigente viene recorriendo distintos barrios desde comienzos de 2025 y señaló que ese trabajo no nació exclusivamente con una candidatura en mente, sino con la intención de escuchar las demandas de los vecinos y elaborar una propuesta.

Una mirada hacia 2027

Aunque evitó definirse formalmente como candidato a intendente, Cresto aparece entre los dirigentes del justicialismo que comienzan a posicionarse de cara a 2027.

Sin embargo, durante la entrevista buscó diferenciarse de quienes simplemente anuncian una candidatura y planteó que la discusión debe centrarse primero en qué ciudad se pretende construir.

“Una cosa es levantar la mano y decir ‘yo quiero ser tal cosa’, y otra es presentarse planteando ideas superadoras”, sostuvo.

Su propuesta, según explicó, apunta a recuperar un Estado cercano, pero con una función orientada a generar oportunidades, capacitar, financiar, abrir mercados y articular con el sector privado.

El objetivo final, resumió, es que Concordia pueda dejar atrás un modelo basado en empleos temporarios y producción primaria y avanzar hacia una ciudad con más capacitación, industrialización, empleo permanente y valor agregado local.

“Sueño que Concordia se levante desde la educación, el trabajo y la producción”, reiteró Cresto, dejando planteado el eje sobre el cual pretende comenzar a construir su proyecto político de cara a los próximos años.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

Redacción: 7Páginas.