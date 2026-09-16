Los 1.000 días de Milei: el Gobierno se desgasta, pero el voto todavía no se rompe

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A 1.000 días de haber llegado a la Casa Rosada, Javier Milei enfrenta una paradoja que los números de una nueva encuesta nacional permiten observar con claridad: la valoración de su Gobierno atraviesa uno de sus peores momentos, una mayoría afirma que su situación económica empeoró y dentro de su propio electorado aparece un nivel importante de desencanto. Sin embargo, ese desgaste todavía no se transforma en una ruptura electoral completa.

El dato más contundente es el 58,2% de valoración negativa de la gestión frente a un 41,8% de evaluación positiva. La nota promedio del Gobierno cayó de 4,6 a 4,4 puntos sobre diez y casi la mitad de los consultados, el 47,5%, le otorgó directamente la calificación mínima. La encuesta de Explanans fue realizada entre el 2 y el 9 de septiembre sobre 7.015 casos, en 91 ciudades de 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Pero detrás de la imagen presidencial aparece un problema todavía más profundo: la percepción sobre la economía cotidiana. El 57,4% de los encuestados respondió que está peor que antes como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, mientras apenas el 21,9% sostuvo que está mejor y el 20,7% afirmó que su situación no cambió. La respuesta permite observar, además, que la discusión social parece haber cambiado de eje. Los bajos salarios aparecen como el principal problema del país, con 22,1%, seguidos por la falta de trabajo, con 20,8%. Entre ambos representan el 42,9% de las respuestas, mientras la inflación, que durante años ocupó el centro de las preocupaciones económicas argentinas, aparece en esta medición con 7,5%, por debajo de los ingresos y el empleo. Esto no significa que la inflación haya dejado de importar, sino que para una parte importante de los consultados el problema empieza a ser qué capacidad real tiene el ingreso para sostener la vida cotidiana. Un Gobierno puede conseguir reducir la inflación y, al mismo tiempo, enfrentar el reclamo de una sociedad que todavía no percibe una mejora suficiente en sus ingresos, en el empleo o en su capacidad de consumo. Ahí aparece una de las grandes preguntas que dejan estos 1.000 días: ¿cuánto tiempo puede sostenerse políticamente una transformación económica cuando una parte importante de la población todavía siente que sus resultados no llegaron al bolsillo?

La percepción sobre los beneficiarios del modelo agrega otra dificultad. El 57,6% considera que las medidas oficiales favorecen principalmente a la clase alta, mientras la clase media reúne el 16,1% y la clase baja el 12,3%. El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa al electorado que llevó a Milei al poder. Incluso entre quienes lo votaron en el balotaje de 2023 existe una percepción de que la clase alta es la principal beneficiaria, aunque en ese segmento las respuestas aparecen mucho más equilibradas: 29,2% señala a los sectores altos, 28% a la clase media y 20,4% a la clase baja.

Pero la verdadera paradoja aparece cuando se cruza la evaluación de gestión con la intención de voto. En una eventual primera vuelta, Milei obtiene 38,5%, seguido por Axel Kicillof con 24%. Más atrás aparecen Myriam Bregman con 10,4%, Sergio Massa con 6,1% y Mauricio Macri con 3,7%. Es decir, el Presidente conserva una base electoral considerable aun cuando la evaluación general de su Gobierno resulta negativa. No son datos contradictorios necesariamente. Evaluar una gestión y decidir un voto son preguntas diferentes. Un ciudadano puede considerar que su situación económica empeoró y, al mismo tiempo, seguir prefiriendo al espacio político de Milei frente a las alternativas existentes. Eso explica por qué el 71% de quienes votaron al Presidente en el balotaje de 2023 todavía aparece dentro de su núcleo electoral, pero también revela que ese núcleo ya no es sinónimo de satisfacción.

El 37,4% de los votantes de Milei se declara defraudado y considera que el Presidente les mintió. Otro 14,2% dice estar preocupado porque no percibe mejoras. En conjunto, más de la mitad de ese electorado expresa desencanto o preocupación. Del otro lado, el 31,2% se declara esperanzado y el 11% satisfecho con su decisión electoral. La fotografía, entonces, no muestra un electorado completamente consolidado, pero tampoco un electorado que haya abandonado masivamente al Presidente. Muestra algo más complejo: desgaste sin ruptura. El voto todavía resiste, pero la satisfacción con el Gobierno ya no puede darse por descontada.

La dimensión territorial modifica todavía más el promedio nacional. Córdoba aparece entre los territorios donde el Gobierno conserva mayor valoración, con 54,2% de evaluación positiva y una nota promedio de 5,6 puntos, mientras en Mendoza la nota llega a 5,5. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la valoración positiva baja a 37,3% y la nota promedio alcanza apenas 4,1 puntos. También existen diferencias importantes por edad y género. Los menores de 30 años califican al Gobierno con 5,1 puntos, mientras el promedio baja a 4,3 entre quienes tienen entre 31 y 50 años y a 4,2 entre los mayores de 50. La brecha entre hombres y mujeres resulta todavía más marcada: los varones califican al Gobierno con 5,1 puntos, frente a 4 puntos entre las mujeres. En intención de voto, Milei alcanza 46,2% entre los hombres y 31,4% entre las mujeres.

Ese comportamiento vuelve a aparecer en un eventual balotaje. Kicillof alcanza 43,1% frente a 41,9% de Milei. La diferencia es de apenas 1,2 puntos y, según el margen de error informado para el estudio, se encuentra dentro del rango estadístico de incertidumbre. Por lo tanto, no puede interpretarse como una ventaja electoral definitiva. La segmentación vuelve a ser determinante: entre los hombres, Milei obtiene 46,7% frente a 34,9% de Kicillof, mientras entre las mujeres Kicillof alcanza 49,6% frente a 39,8% del Presidente. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense obtiene 49,8% frente al 38% de Milei. En Córdoba, en cambio, el Presidente alcanza 55,7% frente al 29,1% de Kicillof y en Mendoza Milei obtiene 51,7% frente al 30,4% del gobernador bonaerense.

Los números muestran, por lo tanto, una Argentina política mucho menos uniforme de lo que podría sugerir un promedio nacional. Hay una Argentina donde el modelo libertario conserva una adhesión elevada y otra donde el deterioro económico percibido parece tener mayor traducción política. Por eso, reducir estos 1.000 días a una discusión entre “éxito” o “fracaso” sería quedarse en la superficie. El Gobierno puede mostrar avances en determinadas variables macroeconómicas y, simultáneamente, enfrentar una sociedad que reclama que esas mejoras se traduzcan en ingresos, empleo y bienestar.

La cuestión central empieza a ser otra: no solamente si la inflación bajó, sino qué ocurrió con el salario real; no solamente si las cuentas fiscales se ordenaron, sino qué ocurrió con la inversión y el empleo; no solamente si se modificó el funcionamiento del Estado, sino qué impacto tuvo ese proceso sobre las provincias, los municipios, las empresas y las familias. Después de 1.000 días, la explicación basada exclusivamente en la herencia recibida empieza a perder capacidad para responder todas las preguntas. El Gobierno tiene ahora una responsabilidad diferente: demostrar que la estabilidad puede convertirse en crecimiento y que el crecimiento puede transformarse en mejores condiciones de vida.

La encuesta muestra que una parte importante de la sociedad todavía no percibe esa transformación. Pero también muestra que ese malestar no produjo, hasta ahora, una ruptura completa del vínculo electoral con Milei. Ese es probablemente uno de los datos políticos más importantes de los 1.000 días: Milei llega a esta etapa con una gestión cuestionada, un electorado parcialmente desencantado y una sociedad preocupada por sus ingresos y su futuro, pero conserva un núcleo electoral suficientemente importante como para que el escenario político siga abierto y fragmentado.

La pregunta ya no es solamente cuánto apoyo conserva Milei. La pregunta es cuánto tiempo puede coexistir el desencanto con la permanencia electoral. Y esa respuesta no está en una encuesta. Está en lo que ocurra durante los próximos meses con el salario, el empleo, la actividad económica, el consumo, la inversión y, finalmente, con el bolsillo de los argentinos.

Para el Litoral, además, queda una pregunta todavía más concreta: ¿cómo impactaron estos 1.000 días sobre Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa? Porque una cosa es la Argentina que muestran los grandes indicadores nacionales y otra puede ser la Argentina que se vive en las provincias. Y allí comienza otra historia.

Redacción Análisis Litoral