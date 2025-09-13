Pedido de relocalización de planta: el intendente de Colón se reunió con Cancillería argentina

José Luis Walser mantuvo un encuentro con el Subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro para reafirmar el rechazo a la ubicación actual del proyecto de planta de e-combustibles que la empresa HIF Global propone instalar en Paysandú, frente a las costas de Colón.

El Intendente de Colón, José Luis Walser, se reunió con el Subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, para discutir el proyecto de instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a las playas de Colón.

Durante la reunión, el Intendente Walser y el Subsecretario Navarro dialogaron sobre el firme pedido de relocalización de la planta, y pusieron en común la información disponible sobre el proyecto de HIF Global. También repasaron las gestiones que se vienen realizando desde Cancillería en relación con este tema.

El Intendente Walser destacó “la importancia de seguir avanzando en una agenda de trabajo con máximas autoridades nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para garantizar que se tomen en cuenta las preocupaciones de la comunidad de Colón y se busquen soluciones que beneficien a todos los involucrados” afirmó.