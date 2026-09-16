Los 1000 días de Milei: el Gobierno llega con su peor valoración y malestar económico, pero conserva su piso electoral

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Una encuesta nacional ubicó al Presidente en mínimos de imagen, midió deterioro del ingreso familiar y lo dejó al frente de una hipotética primera vuelta

A 1000 días de la asunción de Javier Milei, una encuesta nacional de Explanans registró el punto más alto de valoración negativa para la gestión desde el inicio del mandato. El 58,2% de los consultados calificó de manera desfavorable al Gobierno, mientras que el 41,8% expresó una evaluación positiva.

Una encuesta de Explanans en Argentina señala que la valoración negativa del gobierno de Javier Milei aumentó al 58,2 % a los mil días de gestión.

La percepción sobre la economía doméstica concentró una parte del malestar. El 57,4% respondió que está peor que antes por las medidas impulsadas por la gestión de Milei. El 20,7% afirmó que su situación no cambió y el 21,9% sostuvo que mejoró.

Los bajos salarios quedaron al frente de las preocupaciones. El 22,1% los identificó como el principal problema de la Argentina. La falta de trabajo ocupó el segundo lugar, con 20,8%. La suma de ambos ítems llegó a 42,9%.

Un estudio de Explanans realizado en Argentina indica que el 57,4 % de la población percibe un deterioro económico, mientras que el 21,9 % señala estar mejor y el 20,7 % no registra cambios.

La corrupción fue mencionada por el 11,5% de los encuestados. Luego aparecieron el endeudamiento personal, con 7,6%; la inflación, con 7,5%; la inseguridad, con 7,4%; y la pobreza, con 5,6%. Los altos impuestos reunieron el 5%, mientras que la situación de los jubilados alcanzó el 3%.

La encuesta ubicó a la inflación por detrás de los ingresos y el empleo. El dato se produjo en un escenario en el que más de la mitad de los consultados señaló un deterioro de su situación personal.

El 57,6% respondió que las medidas del Gobierno benefician principalmente a la clase alta. La clase media reunió el 16,1% de las respuestas y la clase baja, el 12,3%. El 14% no supo qué contestar.

Esa percepción también apareció dentro del electorado que apoyó a Milei en el balotaje de 2023. El 29,2% de sus votantes señaló a la clase alta como el sector más favorecido. El 28% eligió a la clase media y el 20,4%, a la clase baja.

El estudio también consultó por el estado de ánimo general del país. Más de seis de cada 10 participantes eligieron emociones negativas, entre preocupación, angustia y enojo. Poco más de tres de cada 10 mencionaron sentimientos positivos.

Ante la pregunta sobre quién manda en el Gobierno, algo más de tres de cada 10 señalaron a Milei. Más de uno de cada cuatro respondió que la influencia principal corresponde a Estados Unidos. Las mujeres se inclinaron en mayor proporción por esa opción y también por Karina Milei, en comparación con los varones.

Una encuesta de la consultora Explanans en Argentina ubica a Javier Milei al frente de la intención de voto presidencial con el 38,5 por ciento de los apoyos

En una eventual primera vuelta, Milei reunió 38,5% de intención de voto y se ubicó primero. El gobernador bonaerense Axel Kicillof quedó segundo, con 24%.

La diputada nacional Myriam Bregman alcanzó 10,4%, por encima del ex ministro de Economía Sergio Massa, que obtuvo 6,1%, y del ex presidente Mauricio Macri, con 3,7%. El 8,3% respondió que votaría a otro candidato, el 3% optó por el voto en blanco y el 6% no definió su posición.

La encuesta indicó que Milei conservó el apoyo del 71% de quienes lo votaron en la segunda vuelta de 2023. Aun así, una parte de ese núcleo expresó disconformidad con la marcha del Gobierno. El 12,3% de sus votantes de 2023 le asignó la nota uno y otro 11,2% eligió calificaciones de entre dos y cinco puntos.

Consultados sobre sus sentimientos actuales, el 37,4% de los votantes del Presidente se definió como “defraudado” y respondió que Milei “les mintió”. El 14,2% dijo sentirse preocupado porque no percibe mejoras. El 31,2% afirmó estar esperanzado y el 11% se mostró satisfecho con su decisión electoral.

Una encuesta de Explanans en Argentina ubica a Javier Milei como primera opción de voto en la provincia de Buenos Aires, la capital y las provincias del interior.

La evaluación de la gestión presentó diferencias marcadas por edad, género y territorio. Los menores de 30 años le otorgaron al Gobierno una nota promedio de 5,1 puntos, por encima de los 4,9 registrados en junio. Entre los adultos de 31 a 50 años, la calificación llegó a 4,3. Entre los mayores de 50 años, fue de 4,2.

Los varones calificaron al Gobierno con un promedio de 5,1 puntos, mientras que entre las mujeres la nota descendió a 4. En intención de voto, Milei alcanzó 46,2% entre los varones y 31,4% entre las mujeres.

Por provincias, Córdoba registró una valoración positiva de 54,2% para Milei. En Mendoza, la nota promedio de la gestión fue de 5,5 puntos; en Córdoba, de 5,6. La provincia de Buenos Aires exhibió el resultado más bajo, con una calificación promedio de 4,1 y una valoración positiva de 37,3%.

Un gráfico de la consultora Explanans en Argentina sitúa a Axel Kicillof con el 43,1% de la intención de voto frente al 41,9% de Javier Milei en un escenario de segunda vuelta electoral.

En territorio bonaerense, el 62% respondió que está peor que antes por las medidas oficiales. En Córdoba, ese porcentaje fue de 43,4%.En un eventual balotaje entre Milei y Kicillof, el gobernador bonaerense obtuvo 43,1% de intención de voto y el Presidente, 41,9%. El 8,8% indicó que votaría en blanco y el 6,2% no respondió. La diferencia de 1,2 puntos quedó dentro del margen de error informado por Explanans.

La segmentación por género mostró resultados opuestos. Milei reunió 46,7% entre los varones, frente al 34,9% de Kicillof. Entre las mujeres, Kicillof alcanzó 49,6% y el Presidente obtuvo 39,8%.

En la provincia de Buenos Aires, Kicillof llegó a 49,8% y Milei, a 38%. En Córdoba, el Presidente obtuvo 55,7%, frente al 29,1% del gobernador bonaerense. En Mendoza, Milei reunió 51,7% y Kicillof, 30,4%.