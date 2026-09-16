La memoria selectiva y el desafío de la “V” prometida

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A un año de las presidenciales de 2027, la discusión no es si estamos mejor o peor que en 2023. Es si somos capaces de recordar cómo vivíamos realmente. Y ahí aparece la trampa de la nominalidad.

“Mucha gente dice: con Massa estaba mucho mejor porque la inflación era alta pero yo tenía mucha plata en el bolsillo”. La frase, que circula en la calle, en Concordia, en los grupos de WhatsApp y que escuchamos en este video, resume el clima pre-electoral de 2026.

Y tiene un nombre técnico que explica el entrevistado: el efecto ilusorio de la nominalidad.

Te aumentaban 5% o 6% todos los meses y te ibas contento. Tenías más billetes. Pero ese 5% era la inflación del mes anterior, y mientras tanto la inflación del mes que transcurría ya iba por el 8%. Cuando llegabas al supermercado, ese aumento ya no te alcanzaba. Estabas contento por el nominal, pero cada vez más pobre en términos reales.

Es el corazón de la memoria selectiva.

Como sociedad, tenemos una memoria corta y selectiva. Nos olvidamos rápido de lo malo. Y vivir con más de 200% de inflación anual era una tortura diaria que hoy estamos idealizando.

Nos olvidamos de lo que era no tener referencia de precios. No saber si algo era caro o barato porque todo cambiaba todos los días. Nos olvidamos de la angustia de no conseguir un medicamento importado, un insumo para una cirugía o un repuesto, porque no había dólares ni importaciones por el cepo.

Vivíamos muy mal. Subsidiados.

Ese es el segundo punto que marca el video y que es central a un año de 2027: vivíamos bajo un Estado que se creía Papá Noel. Te regalaba la tarifa del subte, del colectivo, del tren, de la luz y del gas. Pero ese regalo no era gratis. ¿Cómo lo pagaba? Como no tenía financiamiento ni reservas, lo pagaba emitiendo billetes.

Esa emisión descontrolada para financiar el déficit es la que terminó en el 200% de inflación que nos hizo pedir a gritos un cambio. Fue tan insoportable ese final, que la gente dijo “necesito un cambio”.

Hoy, en 2026, con la macro ordenada, con superávit fiscal y con la inflación en descenso, la discusión se vuelve a distorsionar. El gobierno de Milei logró lo que prometió en el primer escalón: evitar la hiper y ordenar las cuentas. La famosa “V” prometida en los gráficos de actividad del INDEC apareció.

Pero el desafío para 2027 ya no es económico, es cultural: ¿tenemos coherencia para sostener el orden?

Porque la alternativa que propone volver a esa ilusión nominal es volver al mismo mecanismo: emitir para subsidiar, generar una sensación de plata en el bolsillo por dos o tres meses, y pagarla después con 200% de inflación.

A un año de votar, la pregunta no es si la V fue perfecta. La pregunta es si queremos volver a vivir como vivíamos. Y como dice el título del video: la gente se olvida rápido, vivíamos muy mal. Coherencia por favor.

Por Alejandro Monzon