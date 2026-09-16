Pamela Velarde aseguró que La Libertad Avanza no tiene candidaturas definidas en Concepción del Uruguay

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La autoridad partidaria de La Libertad Avanza en el departamento Uruguay afirmó que aún no hay definiciones sobre postulaciones ni acuerdos electorales y pidió a la ciudadanía tomar como válidos únicamente los comunicados oficiales del espacio.

La referente y autoridad partidaria de La Libertad Avanza en el departamento Uruguay, Pamela Velarde, sostuvo que el espacio no tiene candidaturas definidas en Concepción del Uruguay y llamó a la población a no tomar como oficiales las publicaciones que circulan en redes sociales o distintos medios sobre posibles postulaciones.

Durante una entrevista en el programa En Primera Persona, Velarde explicó que, como autoridad partidaria departamental, es la representación institucional del partido en la ciudad y señaló que las consultas vinculadas al funcionamiento del espacio pueden realizarse en el local partidario.

“No existen candidaturas definidas”

Velarde afirmó que considera prematuro hablar de candidaturas y remarcó que cualquier información que presente nombres como postulantes no corresponde a una definición oficial del partido.

“Hoy no existen candidaturas definidas”, expresó, al tiempo que explicó que la definición de postulaciones forma parte de los mecanismos internos previstos por la estructura partidaria y de los procedimientos de la Justicia Electoral.

En ese sentido, indicó que una candidatura adquiere carácter oficial cuando es definida por el partido y posteriormente presentada y validada por la autoridad electoral correspondiente.

Aclaración sobre publicaciones y posibles acuerdos

La dirigente también se refirió a publicaciones periodísticas que la incluyeron en notas sobre el escenario electoral provincial y señaló que no autorizó el uso de su imagen en ese contexto.

Además, desmintió que actualmente exista un frente electoral conformado por La Libertad Avanza con otras fuerzas políticas en Entre Ríos y aseguró que, por el momento, no hay definiciones sobre la modalidad con la que el espacio participará en las próximas elecciones.

Velarde sostuvo que cualquier decisión sobre eventuales acuerdos o candidaturas será comunicada oficialmente por las autoridades partidarias cuando corresponda.