Pese al voto unánime del PJ en la última sesión por la reforma laboral, la interna en el interbloque está en su peor momento y el Gobierno se muestra agazapado para sacar provecho en el último tramo de las sesiones extraordinarias.

El voto unánime del PJ en el Senado en contra de la reforma laboral el pasado miércoles intentó ocultar o disimular un entramado de crisis dentro del interbloque, donde los pases de factura y las amenazas de intervención son moneda corriente.

De cara a una nueva sesión prevista para finales de febrero, momento que se tratará la baja de la edad de imputabilidad, entre otros temas, el peronismo enfrenta otra vez el fantasma de la fractura.

Ese sector, identificado en los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, sostiene que la ausencia en las comisiones debilitó la capacidad de incidencia del peronismo en debates centrales, como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El bloque que conduce Fernando Salino considera que esa postura terminó reduciendo el peso institucional del interbloque, por lo que ya entabla diálogo con el oficialismo.

El interbloque del PJ tambalea en el Senado

Las tensiones se agravaron tras la intervención del PJ de Jujuy, que derivó en la suspensión de la senadora Carolina Moisés. El quiebre se hizo más visible cuando Moisés, junto con Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, votaron a favor del Presupuesto alineados con el oficialismo.

En los últimos días hizo alusión a esto el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, aseguró.

El 24 de febrero es el día de la sesión preparatoria, que determine las autoridades de la cámara. En Convicción Federal evalúan un posible quiebre del interbloque, que actualmente ocupa la vicepresidencia del Senado.

Por ahora, la primera señal clara es que este bloque dentro del PJ solicitó formar parte de las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores, rebelándose contra la postura que impulsa el kirchnerismo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada toman nota. Fuentes libertarias se muestran ansiosos de seguir explotando esa grieta, con el objetivo de que el peronismo pierda sus 24 senadores, que le permite tener una fuerte representación en las negociaciones parlamentarias. Ya hubo contactos oficiales con Convicción Federal. Esta semana la tucumana Sandra Mendoza visitó a funcionarios en Balcarce 50. Se trató de una reunión con total hermetismo.