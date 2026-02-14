WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

En el marco de una agenda de cooperación internacional impulsada junto a representantes de Polonia, se llevaron a cabo sucesivas instancias de encuentro en Curitiba, Foz do Iguazú y El Dorado (Misiones), donde se consolidaron vínculos institucionales y se intercambiaron perspectivas sobre desarrollo territorial, producción y articulación internacional. Estas instancias sentaron las bases para la participación activa de la región de Salto Grande en procesos de cooperación internacional, incluyendo a todas sus localidades, tanto del lado argentino como uruguayo.

Desde la Asociación Civil Polska Concordia, en articulación con la Delegación de la Cámara Empresarial Argentino-Polaca, bajo la presidencia y representación de la señora Silvia Sierak, se consolidan redes territoriales que buscan articular instituciones educativas, empresas y gobiernos locales para generar oportunidades concretas de desarrollo y empleo con el respaldo y cooperación de Polonia, contando con la participación destacada de Paweł Wiechetek, Secretario Adjunto de la Plataforma UE-Mercosur para la Cooperación Científica y Tecnológica en Bioeconomía, Salud y Transiciones Sustentables.



Durante la Expo Agro Punta del Este 2026, se abordaron ejes estratégicos de desarrollo productivo y territorial, entre ellos la producción de plantas medicinales y aromáticas, con el objetivo de generar nuevas fuentes de trabajo y oportunidades de microemprendimientos locales, en colaboración con empresas, gobiernos e instituciones educativas. Asimismo, se proyectó la reactivación de la piscicultura y el desarrollo de proyectos vinculados con aguas termales, alineados con la visión de Polonia como actor estratégico de cooperación y mercado para la región.

Se prevé convocar a jóvenes de entre 18 y 30 años, descendientes de polacos y otros comprometidos con la cooperación internacional y el fortalecimiento de los lazos entre Polonia y la región de Salto Grande, quienes deberán contar con manejo fluido del inglés y llevar proyectos concretos que representen las necesidades de la región. La alimentación y la estadía serán cubiertas por el Estado de Polonia, mientras que la participación de empresas, instituciones civiles y gubernamentales locales contribuirá al financiamiento proporcional de los traslados; en caso de no lograrse dicho apoyo, los interesados asumirán este gasto.

Paralelamente, la Asociación Civil Polska Concordia continúa trabajando en la consolidación de circuitos turísticos en la región de Salto Grande, destacando las huellas históricas de Polonia y de los polacos en la región, así como la visita de Karol Wojtyla, generando oportunidades de difusión cultural y educativa para fortalecer los lazos históricos y comerciales entre la región y Polonia.