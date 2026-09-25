El PJ de gira: el derrotero sin territorio y la sospecha del “caballo de Troya”

Guillermo Michel y Enrique Cresto recorren Entre Ríos predicando la unidad. Lo hacen sin peso propio en sus ciudades de origen – Gualeguaychú y Concordia – y buscando sumar a intendentes y dirigentes emergentes. En el peronismo crece la desconfianza: ¿unidad o plataforma de lanzamiento?
El peronismo entrerriano ensaya su reconstrucción a los tumbos. Después de la derrota de 2023 y con una fragmentación que no logra suturar ni el Consejo Provincial que hoy preside la diputada Silvia “Nene” Moreno, el PJ inició una serie de encuentros en el interior profundo que, bajo la consigna de la unidad, esconden la primera movida del 2027.
La última parada fue San José de Feliciano. Allí, en la casa del partido, se montó lo que los organizadores vendieron como un “encuentro mágico” de militancia. En los hechos, fue la foto que necesitaban dos nombres: Guillermo Michel y Enrique Cresto.
Acompañados por Adrián Fuertes – intendente de Villaguay por tercera vez -, por el intendente de Piedras Blancas, Gino Mesquida, por el presidente municipal de Feliciano, Damián Arévalo, y por Gustavo Bastián – ex intendente de San José -, Michel y Cresto llegaron con un discurso calcado: escuchar, recorrer, poner el oído y construir una alternativa para el 2027 frente al ajuste de Milei y Frigerio.
Los candidatos sin ciudad
El problema es el punto de partida.
Michel intenta instalarse como referencia provincial cuando en su propia ciudad, Gualeguaychú, no logró construir una estructura que lo sostenga. Sin intendencia, sin concejo propio y sin una militancia que lo reconozca como conductor local, su proyección depende exclusivamente de un armado por afuera.
Algo similar – y más crudo – le ocurre a Cresto en Concordia. La que supo ser la capital histórica del peronismo entrerriano, el bastión que garantizaba 30 puntos de piso, hoy está lejos de responderle. Tras su paso por la intendencia y por ENOHSA, Cresto no pudo retener la ciudad, no pudo ordenar la interna y terminó cediendo incluso el discurso de la unidad local que ahora predica en el resto de la provincia. “Ahora se lo prestamos a Feliciano, pero por un rato”, ironizó él mismo en Feliciano al hablar de Concordia.
“Logramos una mesa de unidad donde están todos los actores”, dijo Cresto para justificar su presencia. Pero esa mesa de unidad que menciona para Concordia no se tradujo en votos ni en conducción real. Y es esa debilidad de origen lo que genera ruido en el resto de las seccionales.
La unidad como excusa
En cada pueblo repiten la misma fórmula: llegar, felicitar al intendente local por haber retenido el municipio – Feliciano y Villaguay son dos de los pocos que le dieron un triunfo al peronismo en 2023 -, hablar de la gente que “viene a pedir para pagar la luz” y cerrar con el latiguillo de un proyecto provincial con “medidas rápidas y urgentes”.
Fuertes fue el más sincero: “No somos candidatos, pero creemos que es importante estar”. Es el intendente con territorio y gestión quien termina legitimando la recorrida de quienes hoy no lo tienen.
Por lo bajo, entre intendentes, diputados y dirigentes nuevos que emergieron después de la derrota, a la movida ya le pusieron nombre: “el caballo de Troya”. Desconfían. Sospechan que la prédica de la unidad es, en realidad, el vehículo para instalar la dupla Michel-Cresto como única opción provincial cuando todavía no hay ni programa ni autocrítica.
“Nos vienen a convencer de la unidad, pero la unidad que nos proponen es atrás de ellos”, resume un intendente del norte que participó de la reunión de Federal y de Feliciano y pidió reserva. “Nos piden que pongamos el territorio que ellos no tienen”.
Nene Moreno, como presidenta del PJ provincial, intenta contener y darle institucionalidad a esa gira. La viceintendenta de Feliciano y Arévalo hablaron de armar mesas de trabajo en educación, salud y producción. Es lo poco concreto que queda después de los discursos sobre la doctrina, el Movimiento Nacional Justicialista y el manual de procedimientos.
El PJ que viene
El peronismo entrerriano tiene un problema real: no tiene liderazgos claros, perdió la provincia y muchos de sus municipios, y enfrente tiene una gestión provincial que aún conserva aire. Necesita recorrer, sí. Pero la reconstrucción no puede hacerse de arriba hacia abajo con candidatos que buscan en el interior el apoyo que no consiguen en su propia cuadra.
Mientras tanto, la gira sigue. De Feliciano a Federal, de Federal a Villaguay. Michel y Cresto insisten. En cada foto suman un intendente con gestión. En cada discurso hablan de los jóvenes y de la movilidad social ascendente.
En cada pueblo que visitan, sin embargo, la pregunta es la misma: ¿vienen a unir al peronismo o vienen a usarlo?
*Felipe Sastre “le chantó las 40” a Mendietta*
Las sesiones del Honorable Concejo Deliberante vienen cada vez ‘más picantes’ y dejamos a continuación unos minutos que Felipe Sastre le dedicó al “topo” Mendietta.
No saldrán muchas ordenanzas ni soluciones para los vecinos últimamente pero algunos concejales hacen que valga la pena escucharlos.
Otros concejales son de perfil bajo o quizás más tibios y ya pasan al anonimato, dicen en el barrio: son más aburridos.
Como dijo Mirta: “Se tenía que decir” #AnalisisLitoral, #Concordia, #ConcordiaEntreRios, #EntreRios, #NoticiasConcordia, #LitoralArgentino, #Actualidad, #Periodismo, #Argentina, #CiudadDeConcordia, @elentrerios, @eloncecom, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @lanacion
Operativo antidrogas en #EntreRíos: departamento #Federación persecución y secuestro de drogas de síntesis
El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó detalles de un operativo que comenzó en el puesto caminero de #PasoCerrito y terminó en el acceso a #Federación.
Según explicó, durante un control fueron detectados dos vehículos con patente brasileña. Cuando los efectivos intentaron detenerlos, el conductor de uno de los automóviles aceleró y emprendió la fuga. Tras una persecución de aproximadamente dos kilómetros, el vehículo fue interceptado y se constató que transportaba drogas de síntesis entre otras drogas
Roncaglia destacó el trabajo del personal policial y remarcó la importancia de los controles en las rutas entrerrianas para evitar el ingreso y la circulación de estupefacientes. La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Concordia. fuente Radio City #AnalisisLitoral, #Policiales, #Seguridad, #Justicia, #Concordia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com, @infobae, @todonoticias, @lanacion
¿Una preautopsia política para Kicillof? La pregunta que no quiso responder en Columbia
Axel Kicillof fue a la Universidad de Columbia para hablar de geopolítica, del nuevo orden mundial y del futuro de la Argentina. Pero al salir del auditorio apareció una pregunta mucho más concreta: ¿cuál es su posición frente a Gaza y a las acusaciones de genocidio contra Israel?
La periodista Silvina Sterin Pensel se lo preguntó directamente. “A vos se te dice a veces que sos tibio con ese tema”, le planteó.
Kicillof pidió esperar, aseguró que ya había hablado del tema y evitó responder en ese momento. Cuando la periodista insistió, el intercambio se volvió tenso. “No podés hacer eso”, le dijo el gobernador. Finalmente, su ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, intervino y confirmó que Kicillof no quería responder sobre ese punto.
El episodio resulta llamativo porque minutos antes Kicillof había hablado precisamente sobre el escenario geopolítico internacional en Columbia.
Y acá aparece la pregunta política que queda abierta: ¿qué sucede cuando un dirigente que busca proyectarse hacia 2027 deja el discurso preparado y tiene que responder, sin intermediarios, una pregunta incómoda?
La escena ya generó repercusión y volvió a poner bajo la lupa la posición de Kicillof frente al conflicto de Gaza.
¿Fue simplemente una decisión de no responder o una señal de incomodidad política?
Mirá el video y sacá tus propias conclusiones.
Nota completa en Análisis Litoral:
www.analisislitoral.com.ar
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UNA NIÑA DE 10 AÑOS ENFRENTÓ UNA COMPLEJA CIRUGÍA Y EL GARRAHAN VOLVIÓ A DAR UNA LECCIÓN DE MEDICINA
Con apenas 10 años, una niña tuvo que atravesar una compleja cirugía para extirpar un tumor ubicado en la base de su cráneo.
Lo que siguió fue una muestra de cómo la experiencia, la tecnología y el trabajo en equipo pueden ponerse al servicio de la vida. 🩺✨
Los profesionales del Hospital Garrahan lograron acceder al tumor a través de las fosas nasales, mediante una cirugía endoscópica endonasal y sin necesidad de abrir el cráneo.
Para realizar la intervención, los equipos de Neurocirugía y Otorrinolaringología trabajaron en conjunto con la ayuda de un moderno neuronavegador, que permitió localizar con precisión la zona que debía ser intervenida.
Se trata de una técnica poco frecuente en pacientes pediátricos y que puede favorecer una recuperación más rápida.
Detrás de esta intervención hay una familia esperando, profesionales comprometidos y una pequeña guerrera que hoy representa una enorme esperanza. 💙
UNA VEZ MÁS, EL GARRAHAN PONIENDO CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CORAZÓN AL SERVICIO DE LOS CHICOS.
🙏 Que esta pequeña siga recuperándose y llenando de alegría a toda su familia #AnalisisLitoral, #Argentina, #NoticiasArgentina, #ActualidadArgentina, #Periodismo, #LitoralArgentino, #EntreRios, #Rosario, #Cordoba, #BuenosAires, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com