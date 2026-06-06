Mouliá recorrió el Centro Cultural de la República del Paraguay

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Invitado por la Embajada en la Argentina, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, visitó el Centro Cultural de la República del Paraguay, donde fue recibido por el ministro de la Embajada, Gustavo Miranda Valenzuela, y recorrió las muestras “Kuña Guapa: Mujeres que tejen historia” y “Volver a Casa: Una cartografía sensible de Paraguay”.

La actividad se desarrolló en el marco de las acciones de vinculación institucional que la Representación del Gobierno de Entre Ríos impulsa junto a embajadas y representaciones diplomáticas con sede en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo espacios de intercambio y cooperación con distintos actores de la región.

Durante la recorrida, Mouliá conoció la muestra “Kuña Guapa: Mujeres que tejen historia”, una propuesta que pone en valor el trabajo, la creatividad y el aporte de las mujeres a través de piezas artesanales, textiles, diseño y expresiones tradicionales. El término kuña guapa, proveniente del idioma guaraní, refiere a la mujer trabajadora, perseverante y comprometida con su comunidad.

Asimismo, visitó “Volver a Casa: Una cartografía sensible de Paraguay”, una exposición que reúne arte contemporáneo, popular e indígena para reflejar la diversidad cultural, la memoria colectiva y las raíces de ese país mediante obras, objetos y relatos vinculados a su territorio e identidad.

La visita permitió conocer iniciativas orientadas a la preservación y difusión del patrimonio cultural, además de intercambiar experiencias con instituciones que desarrollan actividades de promoción artística y cultural en la Ciudad de Buenos Aires.