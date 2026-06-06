Comienza el rellenado del estanque reflectante recién pintado en Washington, en fotos.

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WASHINGTON (AP) — El agua ha comenzado a fluir hacia el estanque reflectante del Monumento a Lincoln después de la renovación realizada por el presidente Donald Trump, que incluyó pintar la cuenca de un tono intenso que él denominó “azul de la bandera estadounidense”.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotografía de AP.

El viernes 5 de junio de 2026, en Washington, unos trabajadores rellenaron el estanque reflectante del Monumento a Lincoln tras varios meses de reparaciones. (Foto AP/John McDonnell)

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln comienza a llenarse de agua el viernes 5 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)

Un pato nada junto a los trabajadores en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que está siendo rellenado tras meses de reparaciones, el viernes 5 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln comienza a llenarse de agua el viernes 5 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln se está rellenando tras varios meses de reparaciones, el viernes 5 de junio de 2026, en Washington, con el Monumento a Washington al fondo. (Foto AP/Rahmat Gul)

Un helicóptero de la Policía de Parques de EE. UU. sobrevuela el estanque reflectante del Monumento a Lincoln mientras comienza a llenarse de agua, el viernes 5 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)

Trabajadores se concentran en una tubería del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, que se está volviendo a llenar después de meses de reparaciones, el viernes 5 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)

El viernes 29 de mayo de 2026, en Washington, se observa la aplicación de una capa protectora azul como parte de un proyecto de renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln. (Foto AP/Rahmat Gul)

Unos corredores matutinos observan cómo se vuelve a llenar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el viernes 5 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)

Soldados de la Guardia Nacional patrullan en la base del Monumento a Washington, el viernes 5 de junio de 2026, en Washington, con vista hacia el Monumento a Lincoln. (Foto AP/Rahmat Gul)

El Monumento a Washington se ve a través de una lona mientras continúan los trabajos cerca del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el jueves 4 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

Un trabajador da los últimos retoques al estanque reflectante del Monumento a Lincoln después de que se le aplicara una capa de pintura azul para piscinas con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Un trabajador coloca una rejilla en el centro del estanque reflectante del Monumento a Lincoln mientras continúan las obras, el miércoles 3 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Se observa el Monumento a Washington mientras un hombre no identificado toma una fotografía de los trabajos que se realizan en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el jueves 4 de junio de 2026 en Washington. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

El agua fluye hacia el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el jueves 4 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

Continúan las obras en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el jueves 4 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

Un trabajador camina entre el agua que fluye hacia el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en vísperas del 250 aniversario de Estados Unidos, el jueves 4 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

Un trabajador retira papel de los alrededores del estanque reflectante del Monumento a Lincoln después de que fuera recubierto con una superficie azul similar a la de una piscina, con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El proyecto de renovación para aplicar una capa protectora azul al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington, visto desde el Monumento a Washington. (Foto AP/Rahmat Gul)

El presidente Donald Trump sostiene un cartel del estanque reflectante del Monumento a Lincoln (a la izquierda) mientras habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)