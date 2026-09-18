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MARCHA Y CONTRAMARCHA DE ENRIQUE CRESTO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR: EL PESO DE UNA MOCHILA QUE HUNDE A TODO EL PJ DE CONCORDIA

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El peronismo de Concordia carga una mochila que pesa toneladas. Y por eso, hoy, ningún proyecto de candidatura puede siquiera asomar a la consideración seria de los ciudadanos.

Porque el común de los concordienses lo tiene muy en claro, muy internalizado: quiénes fueron los “Mariscales de la Derrota”. Ese mote no se lo puso la oposición, se lo ganó la propia gestión que dejó a la ciudad en el lugar más doloroso e indignante del país: el primer puesto en pobreza a nivel nacional.

Ese es el dato que no deja construir nada nuevo. Ese es el lastre que hunde cualquier globo de ensayo.

El último manotazo de Cresto

En ese contexto se inscribe la última marcha y contramarcha del ex intendente de Concordia y actual diputado provincial, Enrique Cresto.

En apenas 72 horas, pasó del efusivo lanzamiento -con bastón de mariscal y sillón de Urquiza incluidos- a una llamativa moderación. El viernes era candidato a gobernador. El lunes, aclaraba que “por ahora” no lo es y que “no hay que poner el carro delante del caballo”.

¿Globo de ensayo que se pinchó rápido? ¿Falta de apoyo interno? ¿Termómetro social que marcó rechazo? Todo indica que el ensayo le salió mal. Porque Cresto ya no sabe qué expresar para volver a ser considerado candidato por un electorado que no olvida.

Y es que hoy, en Concordia, no alcanza con levantar la mano. Hoy cualquier propuesta opositora -sobre todo si viene del mismo tronco que gobernó- debe en primer lugar lograr demostrar algo básico y elemental: que no serán más de lo mismo.

Con ideas muy claras, con autocrítica real, y con un plan concreto para sacar a Concordia del primer puesto en pobreza del país. Esa es la materia pendiente. Ese es el examen que no aprobaron.

CRESTO QUIERE EL BASTÓN DE MARISCAL: AHORA VIENEN LAS PREGUNTAS

No solo los actores principales

Pero el señalamiento de la gente no es solo para los principales actores. El repudio es mucho más amplio y alcanza también a los entornos de interés, a los aduladores de siempre, a los promotores del relato que pretendió tapar tanta miseria y corrupción que fue utilizada en nombre de los más humildes.

Ese relato se cayó. Y es particularmente eso lo que la gente expresa en las redes sociales cuando se manifiesta un posible candidato con intenciones de volver a seducir.

El electorado está en alerta. Y responde agresivamente. No hay paciencia para reciclajes. Cada vez que un nombre del pasado reciente amaga con volver, los comentarios son lapidarios, sin filtro. Porque la gente siente que se usó a los pobres como excusa para sostener estructuras, cargos y negocios.

El despertar tardío y las estructuras vacías

Este episodio de Cresto expone lo que le pasa a todo el arco opositor entrerriano. Un despertar tardío, oportunista, después de haber sido espectadores de lujo desde la comodidad de sus cargos mientras la ciudadanía sufría en soledad el ajuste y la crisis.

Hoy saltan a criticar ferozmente al gobierno de turno, pero no pueden convocar a nadie por motu proprio. No generan una respuesta orgánica ni espontánea.

Necesitan imperiosamente de terceras personas, de caras nuevas que les presten legitimidad y oxígeno, para poder armar una convocatoria medianamente respetable ante las cámaras. Sin ese préstamo, las grandes figuras del PJ corren el riesgo de quedar hablando solas en escenarios vacíos.

Y en Concordia, ese vacío es aún más grande. Porque la mochila pesa demasiado.

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    31 minutos ago
  • Axel Kicillof sorprendió durante una recorrida por la ciudad al detenerse frente a varios pozos y baches para intentar repararlos él mismo. Con pala, herramientas y mucha voluntad, el gobernador habría decidido dejar por un rato los discursos y acercarse directamente a uno de los problemas que más reclaman los vecinos: el estado de las calles. La particular escena rápidamente generó comentarios y memes en redes sociales, donde algunos celebraron la iniciativa mientras otros se preguntaron si se trata de una nueva estrategia política para acercarse a los votantes de cara a las elecciones. ¿Será este el nuevo método de campaña? ¿O veremos a otros políticos agarrando la pala próximamente? 😂🚧 ⚠️ Contenido ficticio creado con fines de entretenimiento. No representa una noticia real. #Kicillof #AxelKicillof #Argentina #PolíticaArgentina #Elecciones #Memes #Viral
    1 hora ago
  • El dirigente peronista irá a juicio por negociaciones incompatibles y aguarda por la remisión en otra causa por enriquecimiento ilícito. También está mencionado en un caso por contratos irregulares en la Legislatura. #AnalisisLitoral, #Corrupcion, #Impunidad, #Transparencia, #DineroPublico, #FondosPublicos, #JusticiaArgentina, #Politica, #EntreRios, #Argentina, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital
    2 horas ago
  • HOY DE UN LADO , MAÑANA DEL OTRO Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con este gobierno. Hay que superar las diferencias personales para construir un verdadero proyecto de unidad nacional. #AnalisisLitoral #BuenosAires #AMBA #CABA #Interior #Federalismo #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #Periodismo @infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @rosariotres @diariolacapital @lavozcomar @cadena3com @eloncecom @elentrerios
    2 horas ago
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4 horas ago
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Axel Kicillof sorprendió durante una recorrida por la ciudad al detenerse frente a varios pozos y baches para intentar repararlos él mismo. Con pala, herramientas y mucha voluntad, el gobernador habría decidido dejar por un rato los discursos y acercarse directamente a uno de los problemas que más reclaman los vecinos: el estado de las calles. La particular escena rápidamente generó comentarios y memes en redes sociales, donde algunos celebraron la iniciativa mientras otros se preguntaron si se trata de una nueva estrategia política para acercarse a los votantes de cara a las elecciones. ¿Será este el nuevo método de campaña? ¿O veremos a otros políticos agarrando la pala próximamente? 😂🚧 ⚠️ Contenido ficticio creado con fines de entretenimiento. No representa una noticia real. #Kicillof #AxelKicillof #Argentina #PolíticaArgentina #Elecciones #Memes #Viral
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4 horas ago
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El dirigente peronista irá a juicio por negociaciones incompatibles y aguarda por la remisión en otra causa por enriquecimiento ilícito. También está mencionado en un caso por contratos irregulares en la Legislatura. #AnalisisLitoral, #Corrupcion, #Impunidad, #Transparencia, #DineroPublico, #FondosPublicos, #JusticiaArgentina, #Politica, #EntreRios, #Argentina, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital
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