Provincia pone en marcha una consultoría sobre género para operadores de tres plantas de tratamiento en la costa del Uruguay

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La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) creó un Comité de Evaluación que tendrá a su cargo intervenir en el proceso de contratación de una firma consultora destinada a elaborar diagnósticos y estrategias de género para los operadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón.

La medida quedó formalizada mediante la resolución Nº 603/25, fechada el 16 de septiembre de 2025 y firmada por el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, en un documento que apareció publicado este viernes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el artículo 1º de la resolución, el comité fue creado específicamente para la contratación de una consultora que deberá desarrollar la “Elaboración de Diagnósticos y Estrategias de Género para los operadores de PTAR”, en el marco del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay.

Quiénes integrarán el comité

La resolución establece que el Comité de Evaluación estará conformado por cinco integrantes titulares. Entre ellos se encuentran agentes vinculados a las áreas Social y Ambiental, Adquisiciones y Contrataciones, Legal y al Componente II del programa.

Como titulares fueron designados Florencia Ragone, asistente social del Área Social y Ambiental (PSICCRU); Jesús Suárez, asistente del Área de Adquisiciones y Contrataciones; Fernanda Bottino, asistente junior del Área Legal; Maiten Milano, asistente junior del Componente II; y María Virginia Lasso, licenciada en Psicología, en representación de la Dirección de Mujeres de Entre Ríos.

La incorporación de una representante de la Dirección de Mujeres de Entre Ríos aparece expresamente contemplada en la conformación del comité y estará vinculada al proceso de evaluación de la contratación.

La resolución también establece una nómina de cinco suplentes: Antonella Tavalieri, responsable del Área Ambiental y Social; Fernando Bertolin, responsable de Adquisiciones y Contrataciones; Marcos Minetti, asistente del Área Legal; Lucas Ruffino, asistente del Área Administrativa; y Paola Elisabet Vidal, licenciada en Psicología, en representación de la Dirección de Mujeres de Entre Ríos.

Una consultoría dentro de un programa de saneamiento

El proceso se encuadra dentro del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, según precisa el propio acto administrativo.

La resolución no detalla en esta instancia cuál será el contenido específico de los diagnósticos ni las estrategias que deberá elaborar la firma consultora, ni tampoco establece en el texto publicado el monto de la futura contratación.

Lo que sí determina es el paso administrativo adoptado por la UEP para avanzar con ese proceso: la creación del comité encargado de evaluar la contratación.

En ese sentido, el artículo 1º establece expresamente: “Disponer la creación de un Comité de Evaluación, para la contratación de una Firma Consultora para la Elaboración de Diagnósticos y Estrategias de Genero para los operadores de PTAR, correspondientes a las localidades de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón”.

La medida contempla además la participación de distintas áreas técnicas de la Unidad Ejecutora Provincial y de la Dirección de Mujeres de Entre Ríos.

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