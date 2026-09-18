Guaraní y chamamé: una jornada de encuentro cultural entre Paraguay y el Litoral argentino

La Embajada de la República del Paraguay en Argentina realizó una jornada dedicada a la lengua, la cultura y la identidad compartida con el Litoral argentino. Entre Ríos estuvo presente en el encuentro, que reunió a autoridades diplomáticas, académicas e institucionales.
“Guaraní y Chamamé en Buenos Aires” se realizó en el Centro Cultural República del Paraguay. El acto estuvo encabezado por la embajadora de la República del Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, y contó con la participación de autoridades diplomáticas, académicas e institucionales, en una propuesta centrada en dos expresiones que forman parte del patrimonio cultural de Paraguay y del Litoral argentino.
El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó del encuentro, en el marco de las acciones de vinculación institucional que se desarrollan con embajadas, casas de provincia y otras instituciones con presencia en la Ciudad de Buenos Aires.
“Estos encuentros nos permiten fortalecer los vínculos con instituciones y representaciones diplomáticas, pero también poner en valor una cultura que compartimos como región. El guaraní y el chamamé forman parte de una historia y una identidad que unen a nuestros pueblos más allá de las fronteras”, destacó Mouliá.
Durante la jornada se reconoció la trayectoria de Carolina Gandulfo, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), por su trabajo en torno a la lengua guaraní. Además, se presentó su libro Entiendo pero no hablo, que recupera años de investigación sobre el bilingüismo guaraní-castellano en la región.
La propuesta puso en valor al guaraní y al chamamé como manifestaciones culturales que atraviesan fronteras y expresan una identidad regional compartida, fortaleciendo los lazos históricos y culturales entre Paraguay y el Litoral argentino.
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Axel Kicillof sorprendió durante una recorrida por la ciudad al detenerse frente a varios pozos y baches para intentar repararlos él mismo. Con pala, herramientas y mucha voluntad, el gobernador habría decidido dejar por un rato los discursos y acercarse directamente a uno de los problemas que más reclaman los vecinos: el estado de las calles.
La particular escena rápidamente generó comentarios y memes en redes sociales, donde algunos celebraron la iniciativa mientras otros se preguntaron si se trata de una nueva estrategia política para acercarse a los votantes de cara a las elecciones.
¿Será este el nuevo método de campaña? ¿O veremos a otros políticos agarrando la pala próximamente? 😂🚧
⚠️ Contenido ficticio creado con fines de entretenimiento. No representa una noticia real.
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El dirigente peronista irá a juicio por negociaciones incompatibles y aguarda por la remisión en otra causa por enriquecimiento ilícito. También está mencionado en un caso por contratos irregulares en la Legislatura. #AnalisisLitoral, #Corrupcion, #Impunidad, #Transparencia, #DineroPublico, #FondosPublicos, #JusticiaArgentina, #Politica, #EntreRios, #Argentina, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital
HOY DE UN LADO , MAÑANA DEL OTRO
Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con este gobierno.
Hay que superar las diferencias personales para construir un verdadero proyecto de unidad nacional. #AnalisisLitoral #BuenosAires #AMBA #CABA #Interior #Federalismo #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #Periodismo
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