Guaraní y chamamé: una jornada de encuentro cultural entre Paraguay y el Litoral argentino

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La Embajada de la República del Paraguay en Argentina realizó una jornada dedicada a la lengua, la cultura y la identidad compartida con el Litoral argentino. Entre Ríos estuvo presente en el encuentro, que reunió a autoridades diplomáticas, académicas e institucionales.

“Guaraní y Chamamé en Buenos Aires” se realizó en el Centro Cultural República del Paraguay. El acto estuvo encabezado por la embajadora de la República del Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, y contó con la participación de autoridades diplomáticas, académicas e institucionales, en una propuesta centrada en dos expresiones que forman parte del patrimonio cultural de Paraguay y del Litoral argentino.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó del encuentro, en el marco de las acciones de vinculación institucional que se desarrollan con embajadas, casas de provincia y otras instituciones con presencia en la Ciudad de Buenos Aires.

“Estos encuentros nos permiten fortalecer los vínculos con instituciones y representaciones diplomáticas, pero también poner en valor una cultura que compartimos como región. El guaraní y el chamamé forman parte de una historia y una identidad que unen a nuestros pueblos más allá de las fronteras”, destacó Mouliá.

Durante la jornada se reconoció la trayectoria de Carolina Gandulfo, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), por su trabajo en torno a la lengua guaraní. Además, se presentó su libro Entiendo pero no hablo, que recupera años de investigación sobre el bilingüismo guaraní-castellano en la región.

La propuesta puso en valor al guaraní y al chamamé como manifestaciones culturales que atraviesan fronteras y expresan una identidad regional compartida, fortaleciendo los lazos históricos y culturales entre Paraguay y el Litoral argentino.